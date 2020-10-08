Baby Shark成精神虐待工具　美獄警逼囚犯聽2小時兒歌遭起訴

有六歲以下小孩的爸爸媽媽，早就聽爛了兒童神曲《Baby Shark》，這首在YouTube點閱率高達17.9億次，不過近期根據《紐約時報》報道，在美國俄克拉何馬州就有兩位年輕的獄警被起訴「殘酷對待犯人」，原因是強迫囚犯連續聽長達兩小時的兒歌《Baby Shark》。

《Baby Shark》魅力風靡全球，香港版更找來郭富城合作：

美國俄克拉何馬州有兩名21歲的前獄警與他們的長官於10月5日遭到起訴，原因在於這兩名獄警在去年11、12月間將四名犯人關在監獄的小房間內，並將囚犯雙手銬在牆壁上連續聽長達兩小時的兒歌《Baby Shark》，使囚犯遭受「極大心理壓力」、「受痛苦的囚犯帶來不必要的情感壓力」，而明知有此情形發生的長官們也沒有出面進行勸導、阻止。

報道指出，檢察官表示，這樣的行為相當不人道，「可惜目前找不到適當的罪名起訴這些人，否則這種行為應該被重罪起訴」。

沒想到對爸媽來說的「酷刑」，在美國是用在虐待受刑人，此新聞一出馬上在網絡上造成爸媽的瘋狂迴響，「你知道開車南下四、五個小時，不能間段的播放《Baby Shark》有多痛苦了吧！」、「播放就算了，小孩還要指名爸爸跳舞，你知道一次連續跳十次有多累」，看來台灣的爸爸媽媽們很能了解美國俄克拉何馬州那四位犯人的痛苦。

+ 18 + 18 + 18

延伸閱讀