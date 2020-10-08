名媛Kylie Jenner再被批炫富　2歲女開學揹Hermès愛馬仕做書包

為了下一代，或是滿足自己的期望，父母長輩常常買一些太誇張的東西，例如滿滿一整間的遊戲和模型玩具。美國年輕一代的偶像、Kardashian家族的小妹Kylie Jenner，為了他的女兒要上學去，也像一般的父母一樣全力以赴地準備了文具書包。才2歲的小女孩在車道上上下下跳躍着，開心的說「開學第一天！開學第一天！」，就像一般孩子一樣開心。但他身上的行頭卻不太一般，竟然用一個12,000美元的Hermès愛馬仕凱莉包（Kelly Bag）當上學背包，引起了網民們的討論。

Kylie Jenner在2020年10月的ig上發布一支影片，他的女兒Stormi Webster穿着黑色T恤和短褲，腳上是白色黑色黃色裝飾的Air Jordan運動鞋，背後是一隻粉色愛馬仕肩背款Kelly凱莉包。儘管Kylie Jenner收藏的愛馬仕數量龐大，超難買的Birkin柏金包也很多，但粉絲們還是震驚地看到2歲小女孩的上學書包價格為12,000美元。

炫富惹爭議非首次 點圖看看Kylie女兒的愛馬仕書包、「LV私家車」及更多相關圖片：

+ 14 + 14 + 14

不過這也不是第一次了，誰能忘記Stormi Webster還在蹣跚學步的影片，他抱着一個粉紅色的Birkin迷你包走來走去，拒絕放手，果然是Kardashian家族的女人。