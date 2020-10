副總統辯論│賀錦麗「處女騷」　討喜有餘硬淨不足?

經過首場總統辯論的混亂不堪,今天的副總統候選人辯論,相隔多年再有女候選人登場,格外受關注,外界想知道彭斯(Mike Pence)和賀錦麗(Kamala Harris)二人能否恢復過往幾屆電視辯論的水平,以及真正論及大眾關注的社會議題。 是次辯論的關注點之一,是作為首位少數族裔女性副總統候選人賀錦麗(Kamala Harris),談及女性相關的熱門話題,賀錦麗對答能成功「加分」?

在歷史上的副總統電視辯論中,有女候選人參與的包括有1984年的費拉羅(Geraldine Ferraro)對老布殊(George H. W. Bush),以及2008年佩林(Sarah Palin)對拜登(Joe Biden)。兩場相隔24年的副總統辯論中均創造出最高收視。今次再有女性出戰的辯論除了有望取得高收視,賀錦麗所面對的困難也是上述兩位女性候選人同樣需要面對的,即如何在議題上保持強硬態度,同時又要討人喜歡以吸引選民,一如費拉羅的「硬淨」和佩琳的「惹人歡喜」。

1984年,時任總統列根(Ronald Reagan)代表共和黨尋求連任,面對前副總統兼民主黨候選人的蒙代爾(Walter Mondale)。為挑戰大熱的列根,後者歷史性地打出「女性牌」,挑選了時任紐約州第九國會選區眾議員的費拉羅出任副手,以圖吸引被列根疏遠的女性選民選票。

費拉羅(左)是首位女副總統候選人。(Getty Images)

向來予人強人及認真形象的費拉羅,從一開始便遭到明顯的性別歧視。媒體不僅質疑她作為候選人的信譽,還試圖挖掘她的歷史背景。競選期間,其丈夫的財務問題,包括拒絕披露納稅申報表問題而困擾著她,事件打擊了她「白手興家」的形象。

女性身分過去備受攻擊

費拉羅在辯論中除了要在表現得太過堅定自信或不夠自信之間拿掐得宜,在辯論前,對手曾批評她「太毒舌」。到正式辯論時,她表現堅定,並批評列根在總統任期內的政績,惟其女性身份在辯論中也遭到攻擊,有記者甚至問她「有否想過蘇聯會試圖因為她女性的身份而佔便宜」。

觀眾事後的評價普遍都認為老布殊勝出了辯論,大選的最終結果亦由共和黨取得壓倒性的選票。但費拉羅的表現也可說是為後來者踏平了道路,開創出首位女性副總統候選人的先河。

佩林在競選初期曾風頭一時無兩,但其女性身份後來備受攻擊。(Getty Images)

另一次是2008年佩琳對拜登。亞利桑那州聯邦參議員麥凱恩(John McCain)選擇佩林作為競選拍檔,意在爭取年輕選票以及民主黨參議員希拉里退出總統候選人提名之後所空出的女性票源。此一決定令奧巴馬(Barack Obama)和拜登的團隊感到擔憂。因為這位選美出身、自稱「曲棍球媽媽」(Hockey mom)的年輕阿拉斯加州長散發出迷人的民俗風韻,而她重視家庭和與聯邦政府政治高層保持距離,都令得選民眼前一亮。她還有個響亮的口號:「你打賭!(You Betcha!)」

作為主要政黨的第二位女性副總統候選人,佩林雖然同樣懂得善用這個身份,惟她在競選過程中同樣因此而遭到攻擊,例如質疑她在競選衣著上的開支。該場辯論吸引了近7,000萬觀眾收看,創下了新紀錄,並超過了奧巴馬與麥凱恩三場辯論的收視率。雖然許多人事後也認為佩林的表現超出了預期,惟媒體仍舊不停嘲笑她,令其花瓶形象更顯突出。

兩屆有女候選人的副總統電視競論均獲得高收視。(Getty Images)

以上兩次女性副總統候選人最終都以敗選告終,但兩人的經歷都為賀錦麗提供了寶貴的經驗,讓她明白作為女性政治人物競選白宮所要面對的種種困難和挑戰,更好的裝備自己。

作為黑人女性前檢察總長及參議員,賀錦麗的形象絕對巾幗不讓鬚眉,並沒予人政治花瓶之感,口才也相當了得。回到是次辯論中,觸及到女性相關問題的包括有提及黑人女性Brenon Taylor被警員執勤期間槍殺、女性大法官任命及墮胎等討論。賀錦麗的對答亦算得體。

賀錦麗未有在女性議題充份發揮。(美聯社)

賀錦麗在回應性肯塔基州路易斯維爾市的26歲黑人女護士Brenon Taylor於今年3月被警察殺害時,帶出了困擾美國的警暴問題。她稱死者為「一個生命被毫無道理地奪去的美麗年輕女子」,並指出已和受害者家屬接觸,認為需要為她們伸張正義,她說:「我是前檢察總長,我們永遠不會容忍暴力。但我們始終必須為自己所珍視的價值觀而戰,包括為理想而戰。」她亦趁機補充,如若她和拜登當選,將立即禁止警員「鎖喉」的做法。

至於特朗普政府推動提名巴雷特(Amy Coney Barrett)取代已故自由派大法官金斯伯格(Ruth Bader Ginsburg)一事,賀錦麗則選擇了迴避彭斯質問拜登會否尋求在增加最高法院大法官席位,只是表示參議院不應該接受巴雷特的提名。她解釋:「拜登和我都很清楚,美國人民現在正在投票。這應該由他們決定誰將在最高法院終身任職。」

這讓彭斯有機可乘,反指:「妳未有給出一個答案,拜登同樣沒有。美國人應該得到一個直接的答案,如果你們還沒有弄清楚,那麼直接的答案就是,他們會增加最高法院大法官席位。」

彭斯不時攻擊賀錦麗迴避的議題。(美聯社)

最高法院大法官任命其中一項爭端在於,特朗普表示其提名的人選巴雷特「肯定有可能」會有份參與重新檢視1973年就墮胎權( Roe v. Wade)的歷史判決。

彭斯表示賀錦麗曾攻擊另一位被提名的法官,指對方是天主教哥倫布騎士會的成員,而且組織持反墮胎的觀點。面對彭斯的質疑,賀錦麗同樣沒有直接回應,卻稱這是對她與拜登的人身攻擊。她說:「拜登和我都是有信仰的人。若說我們會因為他人的信仰而攻擊他人,是對我倆的侮辱。」她補充:「事實上,如果拜登當選的話,他將是第二位執政的天主教徒美國總統。」賀錦麗也不忘強調主張,每位女性對自己的身體擁有選擇權。

整體而言,賀錦麗今日的表現不俗,能就着主持提問作出回答,多少顯示出佩林的「討喜」,惟略嫌欠缺一些費拉羅的「硬淨」。主要的問題是她在回應核心問題上多有迴避,以至多次給予過多空間給能言擅辯的彭斯有機會攻擊,成為辯論中少有的敗筆。

賀錦麗在副總統辯論上不時展露招牌笑容。(美聯社)

以柔制剛 應對中途被打斷

面對彭斯不時駁咀,賀錦麗也表現出應有的耐性,甚至在發言途中遭對方打斷,也只是說:「副總統先生,我正在說話。(Mr. Vice President, I'm speaking.)」這樣的表現與上次拜登在辯論中說的「可以請你閉嘴嗎(Will you please shut up, man?)」為人受落和體面得多。

事後,美國女性時尚雜誌的身體語言專家沃德(Patti Wood)嘗試點評二人在這方面的表現,形容賀錦麗的表達明顯佔優,她以穩定沉實的聲線說罷,還補上一個笑容,讓人看來猶似一個母親糾正孩子胡亂插話,令她頓時搶佔上風。相反,彭斯全程過於平穩沉實,讓觀眾難以感受到他的情緒。

《紐約時報》評論指,整晚最引人注目的是禮貌,雙方尊重禮節的表現,使辯論會恢復以前總統辯論的程度,而賀錦麗在譴責特朗普政府防疫不力方面取得成功,她證明自己不僅是一位可信的副總統,還是一位可靠的「潛在總統」。