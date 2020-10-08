力抗社會少子化熊本熊都要結婚生子？　熊本縣崩潰：他只是個孩子

日本負責解決少子化問題的特命擔當大臣坂本哲志上任才不到1個月，竟然就把歪腦筋動到熊本熊身上了？坂本哲志10月6日在記者會上談到熊本官方吉祥物「熊本熊」時竟說道，「熊本熊現在也還是單身，未來會好好計劃他甚麼時候結婚，或是麼時候生小孩。」然而此言一出，隨即被遭到網友撻伐，熊本熊本縣政府更直接打臉，「熊本熊只是個孩子，沒有相關計劃。」

熊本熊的可愛率性成功替熊本帶來巨大商機。（ETtoday資料照）

根據《產經新聞》與《共同社》報道，隨着新任首相菅義偉9月16日正式上任，出身自熊本縣的眾議員坂本哲志也被選為特命擔當大臣，主要負責少子化等相關政策，然而他10月6日出席記者會時卻當場替熊本熊催生，坂本哲志語出驚人地表示，「熊本熊現在還是單身，之後應該也會好好計劃甚麼時候安排他結婚、生小孩。」

+ 10 + 10 + 10

此話一出，隨即引發外界熱議。被稱為是熊本縣營業兼幸福部長的熊本熊，是熊本縣政府、設計師水野學以及知名編劇小山薰堂共同創造的吉祥物，更為熊本創下了上千億商機，被稱作是日本史上最成功的城市行銷案例。根據熊本熊的官方資料可以看到，他「不是公的，是男孩！」還有「年齡是秘密，（5歲的都市傳說）」，人物設定明確，如果按照坂本所言，真的讓熊本熊結婚生子來進行「催生宣傳」，有可能徹底破壞了熊本熊的角色設定。

對此，熊本縣相關負責人在接受《共同社》採訪時表示，「熊本熊還只是個小孩，沒有相關計劃。」直接否定了結婚生子一事。