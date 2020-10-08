力抗社會少子化熊本熊都要結婚生子？　熊本縣崩潰：他只是個孩子

世界說
撰文：
最後更新日期：
日本負責解決少子化問題的特命擔當大臣坂本哲志上任才不到1個月，竟然就把歪腦筋動到熊本熊身上了？坂本哲志10月6日在記者會上談到熊本官方吉祥物「熊本熊」時竟說道，「熊本熊現在也還是單身，未來會好好計劃他甚麼時候結婚，或是麼時候生小孩。」然而此言一出，隨即被遭到網友撻伐，熊本熊本縣政府更直接打臉，「熊本熊只是個孩子，沒有相關計劃。」
熊本熊的可愛率性成功替熊本帶來巨大商機。（ETtoday資料照）
根據《產經新聞》與《共同社》報道，隨着新任首相菅義偉9月16日正式上任，出身自熊本縣的眾議員坂本哲志也被選為特命擔當大臣，主要負責少子化等相關政策，然而他10月6日出席記者會時卻當場替熊本熊催生，坂本哲志語出驚人地表示，「熊本熊現在還是單身，之後應該也會好好計劃甚麼時候安排他結婚、生小孩。」
【相關圖輯】熊本熊出道10周年　收近6000張新年賀卡　簽名簽到「手軟」
+10
+10
+10
此話一出，隨即引發外界熱議。被稱為是熊本縣營業兼幸福部長的熊本熊，是熊本縣政府、設計師水野學以及知名編劇小山薰堂共同創造的吉祥物，更為熊本創下了上千億商機，被稱作是日本史上最成功的城市行銷案例。根據熊本熊的官方資料可以看到，他「不是公的，是男孩！」還有「年齡是秘密，（5歲的都市傳說）」，人物設定明確，如果按照坂本所言，真的讓熊本熊結婚生子來進行「催生宣傳」，有可能徹底破壞了熊本熊的角色設定。
對此，熊本縣相關負責人在接受《共同社》採訪時表示，「熊本熊還只是個小孩，沒有相關計劃。」直接否定了結婚生子一事。
【相關圖輯】由酷MA萌變成熊本熊　改名經過原來是熊本政府向中國山寨低頭？
+7
+7
+7
武漢肺炎｜日本疫情擴散熊本熊都被隔離？你不知道的部長10個秘密
【渣打馬拉松】「熊本熊」冀令跑手快樂　落雨「增磅」仍不言棄
半澤直樹｜日本福岡市民煲劇不如廁？晚上十時後「加倍奉還」
日本10歲「爆肌男童」視李小龍為偶像　拳腳功夫好更會耍雙截棍
熊本熊登小學館《漫畫偉人傳》成首位非人類主角　與織田信長齊名
熊本熊向海外企業收「肖像費」　本地企業免費
日本出生人數創新低　120年來首次跌破90萬人
Baby Shark成精神虐待工具　美獄警逼囚犯聽2小時兒歌遭起訴
「畢彼特喝過的水」賣十萬日圓？日本販賣機以「買了就幸福」招徠
【本文獲「ETtoday」授權轉載。】
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。