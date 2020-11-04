日本THANKO飯盒生產商是另類發明家？YouTuber「試伏」自動杯麵機

上帝創造了人，人產生了懶人，懶人讓世界更加美好。雖然今天的你失去了躺在床上睡懶覺的機會，但是沒有關係，日站君帶你提前深入懶人的中伏世界。

如下方圖片可見，這是一款自動杯麵機，也不知道到底是哪個小天才設計師發明了這款機器，它究竟如何呢？我們來看看吧！

看起來型格又高科技的自動杯麵機（點擊放大瀏覽）▼▼▼

從這流暢的線條，簡潔的造型，高雅的面板，我們已經能看到這是一款正宗的「made in Japan」級產品設計，擺在家裏，簡直突出一個高級。再看看這宣傳圖片，不正是我們最愛的「匠人精神」級的產品嗎！厲害了我的麵！清澈的熱水帶來彈牙的麵條，只要3分鐘，你就能享受一碗杯麵帶來的快樂。不管是在生活娛樂，還是在瘋狂工作，總之，有一台它，提高了你的生活品質，滿足了你的口舌之欲，真是完美無瑕無懈可擊的產品！

快來加入我們懶人杯麵的大家族吧！你一定能通過這款機器變得更懶，收穫自己的快樂！然而這是真的嗎？

知名夫妻檔YouTuber RyuuuTV的Ryu和Yuma，就為我們實際展示了這個自動杯麵機使用時的真實一面……（點擊放大瀏覽）▼▼▼

雖然Ryu的視頻並沒有提到，但是這個機器明顯還有很多其他讓懶人抓狂的地方。比如每次用完之後如果不清理底部，是不是會產生黴菌和異味？倒完水後，裏邊如果有液體殘餘，是不是也要清理乾淨以避免長黴？採用這種壓緊設計，無形中反而增加動作，我用自己的kindle和ipad難道不更好嗎（亞馬遜和蘋果給你點了個讚）！所以這完全不是什麼解放懶人的雙手，完全是反人類的設計理念吧！售價5980日圓，居然還有7個人購買，還幾乎都是好評？對不起，我已經無法理解日本人的腦迴路了。

商家還專門找到了「杯麵專家」來發表看法，老哥給出了「適合辦公人士使用」的意見。然而日站君作為一個專業社畜和打假專業戶，看到專家這「大山即席齋」的名字，那是包信不過他的。具體好用不好用，有條件又有興趣的朋友可以自己去搞一個，日站君表示：失陪了！

做中伏產品，我們是專業的！

由於這個機器過於中伏，日站君對它背後的設計團隊和公司，產生了濃厚的興趣。經過一番調查，喲呵，這家叫做Thanko的公司出產的中伏設計作品，還真是不少！譬如「俺の薄型ボックス扇風機」（俺的薄型箱式電扇），一聽名字就覺得無比「伏」，號稱能帶給你「颱風般的快感」。這不由的讓日站君想到了那個傳說中的男人「Sushi Ramen」。當然也不至於這麼誇張啦，不過放出的宣傳海報，也還是伏的不行。嗯，是在下輸了！

還有「對頭皮溫柔的吹風機」 ，不是老哥你是認真的嗎哈哈哈哈哈！看了看設計理念，是通過熱風和冷風同時吹，來達到保護頭髮的功能。中間吹熱風，周圍吹冷風，而且寫明了適合禿頭人群？我覺得看手機的你，可能需要一個；至於功效嘛，就見仁見智了吧。還有「二律背反羽絨服」 ，做一個真的男人，要在冬天時刻保持「男の暖かさ」。至於設計就非常的簡單，背上加上電熱絲，覺得熱了腋下再給你開個口，完事兒！

當然，也有很多看起來好像很實用的設計產品，比如帶按鈕開關的風扇背包，集中解除了夏天后背出汗的困擾，就是不知道重量怎麼樣。還有可以把背包變成一把方便椅子，可以啊設計師，幹啥啥不行，設計包包第一名？還有個自動倒計時斷電充電裝置，可以自由設定充電時間，避免過充，保護電……emmmm可以但是沒必要的節奏？全店賣的最好的就是「圍脖式降溫器」！通過電力能讓感觸原件迅速降溫，最高可以降低15度！一個夏天就賣出了20萬個！真是夏天防暑的良品，搞的日站君也有點躍躍欲試了呢！

而當日站君看到「單人用飯盒」才恍然大悟，原來這家公司，就是現在X寶上鋪天蓋地山寨「單身飯盒」的原創設計公司呀！不得不佩服一下，雖然夠伏，但是這家公司還真的能偶爾創造出「小驚喜」，搞出了好幾個業界的「爆品」！

點擊放大瀏覽上述產品之圖片▼▼▼

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設計的選擇：功利還是試錯和創新？

雖然不管從什麼角度，都讓人覺得這家公司的設計產品，腦洞不僅大，而且還很伏。最關鍵的是還能設計出這麼多看起來實用實際上沒用的產品，真是讓人覺得日本真是個神奇的國度。

日站君曾經聽過有設計大師的這樣一段評論：日本是在某種程度上是一個不那麼害怕試錯的國家——確實，我們經常能在日本可以看到很多各種各樣的「中伏設計」，很多時候可能並不是為了純粹的盈利，而是更多的在嘗試創新、不斷嘗試各種的「可能性」，然後交給市場檢驗。這就是為什麼會誕生像Thanko、日清這樣各種不怕試錯，能設計出各種「好玩又搞怪」的產品的公司。

如果設計一個產品能夠拋棄掉一部分功利，是否完全是好事？日站君不得而知，但是我們眼見的到的日本強大的設計力量，可能和這一點多多少少會有一定關係。也許，沒有資本過多束縛干預的設計，才能夠誕生更多的創意。

延伸閱讀：日本人特別無聊？其實談起類似產品，美國也有一位設計鬼才Matt Benedetto靠專門發明衣服打開器、人體倒後鏡等「無用良品」成網紅（點圖看看他的部分作品）：

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