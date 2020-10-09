Super Mario｜大阪環球影城任天堂世界明年春季開幕　園區圖曝光

原本預計要配合2020年東京奧運運動盛會而一起開幕的大阪環球影城「任天堂世界」園區，在東奧延宕一年加上新冠肺炎導致觀光客驟減的情況之下，備受矚目的「任天堂世界」也推延開放日期。不過就在包括「美女與野獸城堡」的東京迪士尼4大新園區終於要開了的時候，位於大阪的環球影城也輸人不輸陣，現在正式發表開幕日期和更多全新園區照片！

日本大阪環球影城「任天堂世界 SUPER NINTENDO WORLD」釋出了下面的全新官方概念圖，並正式宣告此區域很快會在明年2021春天全面開放，更令人興奮的是園區內的「Mario咖啡和Mario商店」將搶先於10月16日就開張，人在日本的朋友可以先行去USJ（日本環球影城）玩其他遊樂設施，順道買一波最新鮮的任天堂 X USJ商品！

任天堂世界全新官方概念圖及更多相關圖片（點擊放大瀏覽）：

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日本大阪環球影城「任天堂世界」將採取前所未有的科技遊樂園體驗設施，遊客將會配戴擁有 6 種不同顏色設計的通關手環「Power Up Band」，屆時與專屬 App 連動之後就可以在園區內「撞磚」闖關，完全把自己帶入成「Mario」電玩角色！

來遊樂園當然不能少了角色專屬的食物和衣服紀念商品，「任天堂世界」不僅將在Mario販售各式各樣的角色飲料和可愛夾餡甜點。同時還有賣大人與小孩尺寸的Mario繽紛T恤、甚至是超萌的「蘑菇飲料杯」，看了你是不是也很想衝一波呢？

點擊放大瀏覽日本大阪環球影城於2020年初公開的「任天堂世界 SUPER NINTENDO WORLD」宣傳片截圖：

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