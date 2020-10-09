【諾貝爾和平獎】熱門包括WHO譚德塞？折桂人選或超外界想像

2020年的諾貝爾和平獎在香港時間10月9日下午5時揭曉。全球多備受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情打擊、天災人禍頻生、與種族、政治或性別有關的抗爭不斷，本屆和平獎得主不論是個人或組織，都備受國際社會注視。

美國有線新聞網絡（CNN）報道稱諾貝爾委員會一如以往對被提名者名單嚴密守秘。外界僅知道今年有318組候選人，211組為個人名義、107組為機構或組織。

儘管新冠肺炎大幅佔據2020年的新聞版面，在諾貝爾獎專家及博彩公司心目中，隨疫情而經常登上頭條的美國總統特朗普及世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）獲獎機會甚低。

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挪威奧斯陸國際和平研究所（PRIO）所長于達爾（Henrik Urdal）稱對譚德塞這位人選頗感懷疑。他稱組織受到外界批評，說他是熱門是過度吹捧了。

于達爾每年都會發布「心水名單」，指出5名有望摘冠者，過去2年都「貼中」得主。

CNN稱諾貝爾委員會往往在當年新聞周期以外，檢視最可見的人選，會想以獎項表彰耕耘很多年、但從未成為全球焦點的人或組織。這就是和平獎得主這麼難猜的原因。

于達爾預期，為新聞自由而抗爭的努力會在2020年獲得肯定。他稱「在這1年中，我們廣泛地聚焦在獲得來自全球發生衝突地區準確資訊的重要性，以記者和非政府組織在日益困難的環境中工作。」

過去多年來愈多愈多記者殉職、被拘禁或受打壓，可見多個國家或地區的記者工作環境愈發困難。圖中俄羅斯女記者斯拉維娜並非被殺，她在10月2日於地區警察總部外自焚而死。她死前一天辦公室曾被警察搜查，原因未明。斯拉維娜生前效力的梅杜扎網站稱，她生前在Facebook留下訊息，稱她的死是歸咎於俄羅斯政府。（AP）

保護記者委員會（Committee to Protect Journalists）在他的名單中排名首位。他說無國界記者組織（Reporters Without Borders）也是有可能奪獎的組織，得獎者亦可能是以個人身份獲提名的記者。

除了他們，蘇丹的革命及新聞自由也是2020年重點的議題，相關的人或組織也可能是委員會的選項。