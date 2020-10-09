諾貝爾和平獎｜新冠疫情或使飢餓人口增加1.3億　餓死者多於病死

2020年諾貝爾和平獎揭盅，由聯合國世界糧食計劃署（World Food Program，簡稱WFP）奪得殊榮，一方面是表揚該組織協助在戰亂地區及陷於貧困者對抗飢餓的努力，另一方面也是呼籲公眾關注全球面對的糧食危機。 發達國家民眾較少關注糧食問題，但事實上，多個國際組織已預計在新冠肺炎（COVID-19）疫情將大幅加劇飢餓問題，包括全球飢餓人口數量將大幅上升，令飢餓人口增加8300萬至1.32億人，另有組織預計到了2020年底，因飢餓而死的人會較染疫而死的人更多。

飢餓人口或較疫情前升82%

聯合國預計，新冠疫情所引發的經濟衰退可能會使全球糧食不安全形勢進一步惡化，飢餓人數將增加8300萬到1.32億。至於聯合國世界糧食計劃署也在6月預計，2020年底全球飢餓人口數量或將增至2.7億，意味比疫情爆發前的1.35億激增82%。

在地區方面，糧食署提到疫情對拉丁美洲影響最為嚴重，需要援助人口數量為原先的近3倍，另外非洲中西部、南部面對糧食危機的人口也急升，這些居民受到失業、海外匯款急劇下降的影響，許多低收入和中低收入國家的居民也陷入貧困，甚至是食不果腹的境地。

各地不止面對疫情危機，還有氣候變化、天災、蝗災、武裝衝突爆發等，使得全球部分地區的食品儲量處於低位，進一步加劇形勢。糧食署之前表示需要49億美元資金，以便在未來6個月內為83個國家提供挽救生命的食品援助。

圖為2018年4月，在敘利亞拉卡的婦女獲取來自世界糧食計劃署的援助食物（Reuters）

料餓死人數多於染疫死

至於樂施會7月發表名為《飢餓病毒》（The Hunger Virus）的報告，同樣警告這場疫情將令糧食危機惡化，糧食生產商面對供應鏈切斷等障礙，不少人或失業，或收入減少，而且無能力購買食物。許多國家和地區推行封鎖措施，連人道救援物資的付運工作也大受影響。

該報告估計，直至今年底，全球平均每天有1.2萬人因疫情相關因素而餓死，而且比遭病毒奪命的人數更多，其中非洲和印度為重災區。聯合國屬下機構全球應對糧食危機網絡組織（Global Network Against Food Crises）另一份報告亦顯示，因受疫情影響，可能出現歷史上罕見的大饑荒。

預測今年全球面臨極端糧食不足的人口的分布圖（01製圖）

目前，全球有55個國家和地區的1.35億人處於重度糧食不安全狀況，其中逾半生活在非洲，多達8,000萬人；另外有約4,000多萬人生活在中東和亞洲，其餘不足2,000萬人位於拉丁美洲。