【新冠肺炎】國際航協：飛機氣流系統限制並降低病毒傳播風險

國際航空運輸協會（IATA）的數據及飛機製造商各別模擬結果顯示，飛機氣流系統控制了機艙內的微粒活動，從而限制新型冠狀病毒傳播。

國際航協、空中巴士、波音及巴航工業（Embraer）發表聯合文告說，這是飛機製造商各以略有不同的方式，在本身的飛機內進行計算流體力學研究後的結果。

文告說，飛機氣流系統、高效空氣過濾器、座椅靠背的屏障、空氣往下流動以及高效空氣交換率，降低機艙內病毒傳播的風險。

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文告指出，戴口罩增加了額外保護層，與其他大部分室內環境相比，機艙內坐得靠近會更安全。

「儘管無法準確地鑒定與飛行有關的病例，但是國際航協與航空公司和公共衛生機構聯繫，加上全面審查現有文獻，沒有跡象顯示機艙內會廣泛傳播（病毒）。」

2020年開始，在大約12億人次的飛行乘客中，有44宗新冠病例被指與飛行行程有關，包括確診、可能及潛在病例。

國際航協指出，飛機的設計增加了另一層保護，從而降低機艙內傳播病毒的機率，包括乘客臉部向前及減少移動時而限制面對面交流、椅背限制空氣傳到下一排座位、分段氣流設計等，降低空氣前後流動。

國際航協總監兼總執行長朱尼亞克在文告中說，詳細的計算流體力學研究報告顯示，飛機的設計特徵加上乘客戴口罩，創造了新冠感染風險低的環境。

「航空公司、飛機製造商和航空相關單位將一如既往，以科學及全球最好的實踐為指標，確保乘客及機組人員安全。」

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