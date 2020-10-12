【諾貝爾經濟學獎】不一定是經濟學家折桂？踩過界摘冠不罕見

2020年諾貝爾經濟學獎將在10月12日揭盅，這個獎項較其他諾貝爾獎「年輕」，它沒有百年歷史，自1969年才開始頒發，且特別的是，別以為得主一定是經濟學家，原來過去就有多位其他界別的專家「踩過界」獲享殊榮。

最「年輕」諾貝爾獎

諾貝爾獎的其他五個獎項（物理、化學、生理學或醫學、文學及和平）都是自1901年頒發，但諾貝爾經濟學獎並不在此列，此獎由瑞典銀行在1968年創立，以紀念瑞典發明家諾貝爾（Alfred Nobel），1969年首次頒發。

諾貝爾經濟學獎：圖為2002年10月9日，美國以色列裔心理學博士卡內曼在美國普林斯頓大學分享他的得獎感受。（Getty）

得主不一定是經濟學家

１．美國政治學博士西蒙（Herbert Simon）研究經濟組織內的決策過程，在1978年獲獎。

２．美國數學博士納什（John F. Nash Jr.）分析非合作博弈理論中的均衡，於1994年得獎。

３．美國以色列裔心理學博士卡內曼（Daniel Kahneman）的心理學研究綜合了經濟科學的見解，特別是在人類於不確定狀態下做判斷及決定的方面。他在2002年得獎。

４．2009年的其中一名得主是美國政治學博士奧斯特羅姆（Elinor Ostrom）。她因分析「經濟治理」而獲獎。

諾貝爾經濟學獎：圖為2007年10月15日，美國明尼蘇達大學提供的波蘭裔美國經濟學家胡爾維奇照片。（Getty）

其他有趣知識

１．有25屆諾貝爾經濟學獎由一人獨得。

２．最年輕的得主為在2019年獲獎、當時46歲的法裔美國經濟學家迪弗洛（Esther Duflo）。最年老得主為在2007年得獎、當時已90歲的波蘭裔美國經濟學家胡爾維奇（Leonid Hurwicz）。

３．歷屆只有2名女得主，2009年得主奧斯特羅姆（Elinor Ostrom）是首名獲獎女性，2019年獲獎的迪弗洛（Esther Duflo）是第二位。

４．暫時未有得主曾獲頒其他諾貝爾獎項或曾第二次獲得諾貝爾經濟學獎。

５．1969年獲諾貝爾經濟學獎的荷蘭經濟學家廷貝亨（Jan Tinbergen ）與在1973年獲諾貝爾生理或醫學獎的荷蘭動物行為學家及鳥類學家尼古拉斯（Nikolaas Tinbergen） 是兄弟。1974年獲諾貝爾經濟學獎的瑞典經濟學家米達爾（Gunnar Myrdal）與1982年獲諾貝爾和平獎的瑞典社會學家及政治家阿爾瓦（Alva Myrdal）是夫妻。

2019年諾貝爾經濟學獎得主

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