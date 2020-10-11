【諾貝爾經濟學獎】桂冠誰屬金融界關注　得獎者10月12日揭曉

撰文：許懿安
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諾貝爾經濟學獎會在香港時間10月12日下午5時45分公布。這個在諾貝爾獎網站上列明「不是諾貝爾獎」的「諾獎」，每年桂冠誰屬，都為金融界所關注。
諾貝爾經濟學獎與其他幾個獎項不同，它不是根據瑞典發明家諾貝爾（Alfred Nobel）1895年立下的最後一份遺囑而創立的。
瑞典銀行1968年為紀念諾貝爾，增設「瑞典中央銀行紀念阿爾弗雷德・諾貝爾經濟學獎」（Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel），亦稱為諾貝爾經濟學獎。得獎者由瑞典皇家科學院（the Royal Swedish Academy of Sciences）進行遴選，1969年首次頒獎。
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經濟學獎得主的候選人都不能「自己提名自己」，瑞典皇家科學院只接受勝任及合資格者提名。根據諾貝爾基金會的法規，包括提名人、被提名人、對提名人的調查內容以及有關頒獎給誰的意見都會保密，50年後才得以重見天日。
2019年諾貝爾經濟學獎得主是巴納吉（Abhijit Banerjee）、迪弗洛（Esther Duflo）和克雷默（Michael Kremer）他們的研究成果是在減輕全球貧困方面的實驗性做法。其中的巴納吉和迪弗洛是夫妻檔得獎者。
截至2019，諾貝爾經濟學獎已頒發了51次，共有84人獲獎。其中，25次頒給單個獲獎人，19次由兩位獲獎人共享，7次由三位獲獎人分享。
2019年諾貝爾經濟學獎三位得主，分別是（左起）印度裔美國學者班納吉（Abhijit Banerjee）、法國學者迪弗洛（Esther Duflo）及美國學者克雷默（Michael Kremer）。（諾貝爾獎網站）