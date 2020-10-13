越南網紅5分鐘搶劫銀行70萬　潑汽油聲稱有炸彈驚動軍隊終落網

越南胡志明市一家銀行近日發生了搶劫案，嫌疑人為一名24歲正妹網紅馮氏勝（Phung Thi Thang），曾參加過電視台節目，也一直想進入演藝圈，她在犯案2小時後落網，並向警方供稱是因為欠債才會搶劫銀行。

據越南網（VietNamNet）報道，馮氏勝當時戴着鴨舌帽、墨鏡和口罩，接着搭計程車到銀行，叫司機在外頭稍等，不過因為銀行正值中午休息時間，警衛不讓她進去，於是她就謊稱自己有物品忘在裏頭，拿完就會離開。

走進大廳後，她把背包放在交易櫃檯上，並大聲說有炸彈，要行員把錢都放在自己的包包裏，同時她還把汽油倒在桌上，掏出打火機揚言準備點火，雖然行員一面照她要求把錢拿出來，但也偷偷報了警，馮氏勝只用了5分鐘便成功劫走21億越南盾（約70萬港元）。

她搶劫完後還跑到超市變裝，買了一個箱子來裝錢，甚至還換搭不同輛計程車，以為這樣可以逃避追捕，但還是在另一間超市中了警察埋伏，只逃跑了150分鐘就落網。

此外，她一開始宣稱手中握有炸彈，警方在不清楚她有什麼危險物品的狀況下，也在封鎖了銀行周邊範圍，陸軍也被派到現場支援，結果查明她攜帶的東西非炸彈，而是5個小型汽油瓶。

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