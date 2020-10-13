新冠肺炎│百萬人病歿　我們找到「解藥」了嗎？

自2月開始，新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情開始在全球多國爆發，還未踏入10月，總死亡人數已突破一百萬。經過二百多天的抗疫，人類對於這個病毒的認知加深了，各國也累積更佳的防疫和治療經驗。但我們真有如美國總統特朗普口中所說，已找到「解藥」了嗎？

病毒不分國界，也不分貧富貴賤。英國王儲查理斯（Prince Charles）與首相約翰遜（Boris Johnson）先後於3、4月染疫，巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）及白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）於7月確診，再到美國總統特朗普與夫人梅拉尼婭（Melania Trump）近日亦受感染。抗疫超過九個月，全球死亡人數仍然節節上升，但隨着各國醫療機構對此症及其療法有了更好的掌握，病人染病後康復的機會也似乎大增。

10月3 日，宣布已經康復的特朗普到佛羅里達州奧蘭多出席造勢大會。（美聯社）

抗疫九個月 死亡率有下降嗎？

中國內地在去年底首現確診個案，其疫情早期報告把新冠肺炎的死亡率定為7%；及後疫情在美國爆發，當地傳染病學家估計死亡率約為2%至3%。最近，美國疾病控制及預防中心（CDC）調整病死率（infection fatality rate）的計算方法，連計無徵狀感染者及沒有留院的輕症患者，並扣除死亡率最高的長者群組，更把死亡率估算為0.65%。

國際嚴重急性呼吸道及新興傳染病聯盟數據顯示，留院確診病人的存活率由3月底的66%，升至8月的84%。治療方案改善、採用抗病毒藥及類固醇、各地社會進行大規模病毒檢測，都可能是導致死亡率下跌的原因。

不過，亦有專家質疑數據是否全面，死亡率下跌或只因為更多年輕人染病，「下跌」只是一時三刻。而且全球各地的疫情數據質量參差，現階段難以準確計算死亡率。隨着多個國家進入冬季，加上辦公室和學校重開，死亡率亦恐怕隨着病例增加而再次推高。

醫護人員在新冠肺炎病人的護理及用藥方面汲取經驗，也許是死亡率減低的重要原因。（美聯社）

瑞德西韋短缺 治療方案沒有統一標準

在治療方面，暫時唯一一種由美國食品及藥物管理局（FDA）批准用於治療新冠肺炎的藥物為瑞德西韋（Remdesivir）。這種抗病毒藥在全球廣泛採用，但由於供應遠遠不足，美國更買斷下半年至少三個月的全球生產量，因此大多數國家都只用於重症患者身上。事實上，目前臨床數據顯示，瑞德西韋有效縮短病人的住院日數，然而，並沒直接證據顯示該藥有效降低病毒量或減低死亡率。自FDA在5月緊急通過使用瑞德西韋作為新冠肺炎的治療方案後，便再沒有任何其他藥物獲批。

由於瑞德西韋供應短缺，類固醇藥物地塞米松（Dexamethasone）便成為另一種主要藥物。該藥為舊有的常用抗炎藥物，供應充裕，價錢較平。英國牛津大學研究團隊6月的研究顯示，地塞米松能在人體感染新冠病毒後，平息免疫系統的過敏反應，因此需要在準確時間施藥，否則太早用藥會影響人體抗擊病毒的能力。世界衞生組織（WHO）建議，類固醇藥物只用於「嚴重及危殆」的病人身上，英國國民保健計劃（NHS）隨即通過使用地塞米松。

美國藥廠吉利德（Gilead Sciences）擁有瑞德西韋的專利。圖為2020年4月29日，瑞德西韋位於加州（California）的廠房。（Reuters）

本港醫院管理局於8月底更新新冠肺炎用藥指引，公立醫院原先採用的「三聯療法」，由於部份患者使用蛋白酶抑制劑後肝功能受影響，日後改以干擾素為主要藥物，配合利巴韋林使用。地塞米松則為醫院深切治療部對重症患者的處方藥物之一，僅使用低劑量，以控制炎症，用量僅「沙士」（SARS）時類固醇劑量的百分之一，相信不會引致嚴重副作用。香港亦僅餘少量瑞德西韋，會留予適用患者。

概括而言，從科學證據來說，新冠病毒仍然沒有確定有效的藥物，亦未有疫苗可用。不過，相比起疫情之初，醫護們好比「在漆黑中打仗」的情況，目前對於病症的掌握已大有改善，不論是新式療法及技術，或是護理方面，例如何時施用薄血丸、如何為重症病人進行俯臥姿勢（prone position）治療、在合適時間為病人插呼吸機等，都有所改進。

模型估計今年死亡總數達250萬

今年剩下僅兩個半月，就算在未來數周順利有疫苗獲准緊急使用，都難以在短期內廣泛供應。全球死於新冠病毒肺炎的人數已破百萬，不幸的是數字遠未見頂。華盛頓大學健康數據評估中心（The Institute of Health Metrics and Evaluation）的數學模型推算，到了明年1月1日全球累積死亡人數將達到250萬，但在全民戴口罩的情況下，預料數字可望減少至180萬。

北半球即將踏入冬季流感高峰期，德國馬克斯普朗克研究所（Max Planck Institute）與法國巴斯德研究所（Pasteur Institute）公布模型研究指出，若然患者同時感染流感和新冠肺炎，傳染力可增加2至2.5倍，可由一人傳染給四至五人，因此接種流感疫苗變得更加重要。

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