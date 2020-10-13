特朗普極速「康復」之謎：總統處方就是最佳療法？

10月1日，白宮醫生康利（Sean Conley）宣布總統特朗普感染新冠病毒，10月12日，特朗普已再踏上空軍一號，飛往佛羅里達州奧蘭多（Orlando）出席競選集會，而且全程沒戴上口罩。 事隔僅約十天，特朗普宣稱已經康復，更擁有免疫力。「康復」之說孰真孰假？「總統藥方」到底是否有效？他所稱已找到「解藥」說法有多準確？

It was great to be back in my home state of FLORIDA to make my official return to the campaign trail. I am energized by your prayers, humbled by your support, and absolutely determined to finish what we started and Make America Greater than Ever Before! pic.twitter.com/XrQG0KPdUo — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 13, 2020

「我已免疫了，這將會是終身的。」「已得到白宮醫生絕對確定。這證明我不會再感病，也不會傳染給別人。」特朗普於周日先後對霍氏新聞及在自己的Twitter作出如此聲明。

特朗普僅花了十天便告抗病成功，其身體狀況、是否仍然具病毒傳染力，受到不少醫生及傳染病學家質疑。面對新型病毒，美國總統相信是擁有最佳醫療資源的人之一，首先我們可從特朗普的治療對策中一探究竟：

（香港01）

在這條「總統處方」裏，其中包括了美國吉利德科學（Gilead Sciences）製造的抗病毒藥物瑞德西韋（Remdesivir）是現今全球最廣泛採用對抗新冠肺炎的藥物，適用於重症患者身上。該藥於5月1日獲美國食品及藥品管理局（FDA）緊急批准使用於Covid-19病人後，就再沒有其他藥物獲批。

因此，瑞德西韋的測試結果是喜訊，但並非「神藥」，就算用上最佳的治療方案並加上瑞德西韋，仍有十分之一的患者不敵病情。值得一提的是，美國買斷了下半年至少三個月的瑞德西韋產量，因此在全球供應短缺，瑞德西韋在美國以外地區尤其矜貴。

特朗普10月2日出席奧蘭多造勢大會：

特朗普患的是重症？類固醇+高劑量抗體

特朗普所使用的另一種藥物——類固醇地塞米松（Dexamethasone），為應用已久的抗炎藥。英國牛津大學研究團隊6月的研究顯示，地塞米松能在人體感染新冠病毒後，平息免疫系統的過敏反應，因此需要在準確時間施藥，否則太早用藥會影響人體抗擊病毒的能力。同時，由於類固醇具有副作用，世界衞生組織（WHO）建議，類固醇藥物只用於「嚴重及危殆」的病人身上。

除了上述兩種主要藥物，這次特朗普使用的單株抗體（monoclonal antibody）也是一個具潛力的治療方法。其研究進度如何？是否真如總統所說般極具潛力？

特朗普使用的療法是美國生物科技公司「再生元製藥」（Regeneron）研發的REGN-COV2，由兩種針對新型冠狀病毒的單株抗體（REGN10933和 REGN10987）組成，因此被稱為「抗體雞尾酒」（antibody cocktail）。其中一種是從康復者血液採集B細胞基因，再以基因工程技術複製抗體，另一種是科學家把SARS-CoV-2棘狀蛋白注射到基因改造老鼠身上而採集得來的抗體。

「再生元製藥」研發的單株抗體REGN-COV2，仍在臨床測試階段。（美聯社）

親試單株抗體 稱之「解藥」

這些單株抗體理論上能阻隔SARS-CoV-2病毒跟人體細胞結合，從而對抗新冠病毒。目前，REGN-COV2正進行第三期臨床測試，此前275名新冠病毒確診者身上進行的實驗結果顯示，REGN-COV2有效減低未住院患者體內的病毒量，有助病人減輕徵狀。根據該公司在9月底公布的研究數據，8毫克屬於高劑量，2.4毫克則屬於低劑量，兩者在臨床測試中均見效，當中有一名低劑量測試者出現嚴重副作用。

當局並沒交代為何特朗普用上每劑8毫克的高劑量療程，儘管目前的數據顯示安全，但REGN-COV2的測試數據依然非常有限，不少專家質疑這是相當冒險的做法。加州大學三藩巿分校醫學院副教授Vinay Prasad批評：

讓位高權重者使用未經實驗證明的藥品，違反科學、醫藥原則及道德。

特朗普在接受抗體療程後形容情況理想，直指該療法為「解藥」（cure），並且很快能普及使用。再生元製藥在上周三也促請FDA緊急通過使用REGN-COV2，FDA方面暫未回應。

事實上，單株抗體是具潛力治療新冠病毒的療法，因它比其他抗病毒藥物更具針對性。除了再生元製藥，目前研究這類療法的尚有美國藥廠禮來（Eli Lilly）與英國的葛蘭素史克（GlaxoSmithKline），關鍵在於FDA等監管機構應在審核藥品上堅守「科學」原則，而非讓「政治」主導。

單株抗體對病毒極具針對性，也是具潛力的新冠治療方案。圖為美國藥廠禮來（Eli Lilly）的研究人員。（美聯社）

真的康復了？

從表面看來，特朗普已重拾健康，不排除上述的用藥方案確有成效，至於他是否真正完全康復，目前也是無從判斷。

其主診醫生康利上周六（10月10日）發出的備忘錄指，根據美國疾病控制和預防中心（CDC）指引，認為特朗普已對他人不具傳染性。他周一補充，特朗普經過了「連續數日」的病毒檢測均呈陰性。但值得留意的是，康利並沒交代檢測的具體日期，而且所採用的雅培藥廠（Abbott）BinaxNOW試劑，只適用於出現病徵出現後頭七日作確診之用，但目前特朗普已在確診後十日的階段，FDA亦曾指出，並不確定這階段的測試有多準確。

哈佛大學公共衛生學院傳染病專家Albert Ko指出，白宮在處理總統病情上，跟隨了美國疾控中心CDC對於輕度或中度症狀的隔離指引，但此前官方公布特朗普的處方中，有用到治療重症患者的類固醇地塞米松，而重症患者的隔離日數該為20天，而非特朗普僅約10天的做法。

可以肯定的是，特朗普自稱「已免疫或終身免疫」的說法有誤。目前只有證據顯示，患者在康復後的三個月內，二次感染的機會很低。事實上，只有極少數疾病是人類在感染一次後就可終身免疫。同時，特朗普獲處方的藥物不論在種類還是劑量，都是傾於治療重症患者，這做法是否真的助其極速「康復」；抑或他本身病情較輕，醫生只是加重用藥？真相大概難以理清。