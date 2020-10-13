【Rolex】勞力士水鬼仍難取代Daytona於收藏家心中地位的5大理由

現在最紅的Rolex勞力士手錶非Submariner水鬼莫屬，尤其這系列最近睽違許久推出新世代產品，更是把系列的聲勢推向歷史新高，不過水鬼竄紅還是比較近期的事，如果把時間點拉長，綜觀勞力士旗下手錶，我們會發現最受歡迎的款式可能還是要屬Daytona這款經典賽車錶。

Daytona最受市場歡迎並非空口說白話，過去我們曾介紹過史上最貴的15款勞力士手錶，那些錶都不是現代的勞力士新錶，而是帶點歲月歷練的二手古董錶，其中在前10名中，我們會發現Daytona就佔了5位！比例之高傲視品牌其他系列，而且光是第1名就夠有說服力了——2017年由富藝斯拍賣行舉辦的紐約手錶專拍上，有一款 Daytona “Paul Newman” Ref. 6239拍出了US$17,800,000的天價，寫下錶壇最貴手錶紀錄，雖然2019年百達翡麗的Grandmaster Chime 6300A成功超車，但目前Daytona 6239還是穩居史上第二的寶座，可見在收藏家心中這款錶的地位有多高。

究竟是什麼魅力讓Daytona能屢屢寫下成交價格紀錄？根據拍賣行專家歸納分析後獲得5大重要原因，以下我們就一一來了解能讓Daytona長紅數十年的重要關鍵。

1. 與知名賽道的強烈淵源

勞力士原本創作運動賽車錶時並不是命名為Daytona，但由於後來品牌常和賽車運動合作，其中就包含Daytona Continental賽車，由於品牌會提供賽事冠軍一只手錶作為獎品，因緣際會下勞力士開始在手錶面盤上放上"DAYTONA"字樣，演變成1963年推出的新款計時碼錶就稱作Cosmograph Daytona，久而久之Daytona反而成為這款錶最廣為人知的名稱，背後正是與知名經典賽車比賽和賽道相關。

2. 名人加持效應

Daytona面世初期本來就頗受到專業賽車手喜愛，然而真正讓手錶知名度大增的關鍵人物非20世紀紅極一時的荷里活男星兼職業賽車手Paul Newman莫屬，他對Daytona這款錶情有獨鍾，除了日常生活佩戴外，也曾戴著這款錶拍攝雜誌刊物內容，使得手錶隨著Paul Newman在國際上的知名度也開始人氣大增。

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3. 機芯品質夠可靠

Daytona一直以來在我們的印象中機芯品質都不錯，因為勞力士早期主要和機芯名廠Valjoux合作，後者的標準機型72手動上鍊機芯就是Cosmograph的心臟，評價素有一定的口碑。1988年時勞力士決定採用出自ZENITH的El Primero 410Z機芯，並將之改造為4030機芯，這開始讓Daytona躋身最佳自動計時碼錶之流；而在4030機芯推出12年後，勞力士又在2000年研發出完全自製的4130機芯，其中重要變革包括採用導柱輪與垂直離合計時機制，此後至今，4130機芯都還活躍在現代的Daytona身上，可見其品質備受市場認可。

4. 不花俏但經典的設計

要說Daytona的外觀設計上有什麼過人之處，你可能一時間說不出來，但它靠得就是一個簡約優雅特色，下三眼面盤格局清楚展示出手錶的複雜功能，有時搭配小錶盤的異色形成雙色面盤（像是Paul Newman的熊貓面和反熊貓面就超受歡迎），加上歷來Daytona不斷挹注新的外裝元素，例如不同材質的錶殼、不同顏色的面盤，近代則是換上陶瓷錶圈，使它的雋永外型愈來愈深入人心。

5. 保值甚至升值潛力

曾經Daytona也有過不紅的時候，但那屬於比較早期的階段，此後當愈來愈多人注意到這款錶，再加上大明星加持、手錶本身的內涵也不斷進化後，這讓Daytona在市場上的詢問度日漸變高，尤其早期Daytona產量沒像現在多，搭載的又多是手上鍊機芯，演進到今日這類的古董錶反而變得很稀有搶手，也因此使得品相好的古董Daytona反而擁有高保值性，甚至從最貴勞力士的案例中還展現出讓人驚豔的升值空間。

從以上這些原因中可以看出Daytona之所以在收藏家心中佔據崇高地位並非一時片刻所致，而是系列在漫長的發展過程中，逐步厚實自己的品質，加上透過和知名賽車運動以及名人的連結，然後又有時而不華的優雅設計，綜合各方條件終於奠定了一代人氣熱門錶的地位，所以如果有機會有預算入手勞力士手錶，鎖定Daytona往往會是最保險且不容易後悔的選擇。