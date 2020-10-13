BTS有望推遲入伍　韓國擬修法讓優秀藝人延期服兵役

韓國男團防彈少年團（BTS）能否豁免服兵役在當地成為熱話，韓國兵務廳10月13日表示，正在推進修訂《兵役法》，包括考慮把藝人的延期服役上限定為30歲。此意味防彈少年團（BTS）成員有望推遲入伍日期，但也顯示韓國政府未有觸及豁免優秀藝人服兵役的議題。

韓國兵務廳在遞交給國會的資料中表示，這項政府將起草的修訂案，旨在通過保障大眾文化藝術活動提升國家形象，將允許文化體育觀光部長官推薦的人員延期服役，但有不光彩行為者，可遭取消有關待遇。該部門準備在本月向國會提交政府立法案。

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兵務廳正考慮把藝人的延期服役上限定為30周歲，兵務廳廳長牟鐘和強調，延期服役的推薦標準要有全民共識，在考慮公平的同時，將制定最嚴格的推薦標準。現時韓國的《兵役法》規定，18至28歲成年男子須入伍接受約2年的兵役任務。

這次事件始於防彈少年團（BTS）8月推出的新歌《Dynamite》在全球捲起熱潮，曾登上告示牌百大單曲排行榜（Billboard Hot 100）第一位，事業如日方中，但多名成員相繼步近服兵役的年紀期限，於是在韓國國會出現「讓BTS延期服兵役」，甚至是「讓BTS豁免服兵役」的聲音。

BTS內最年長的成員Jin（金碩珍）今年12月即將滿28歲，他所屬公司Big Hit娛樂之前表示，他最遲將在2021年底入伍。如果兵務廳正式修法讓優秀藝人可延期服兵役，此意味他的入伍年期有望可以推遲。除了BTS外，其他面臨快將入伍的藝人也包括EXO的伯賢、燦烈、Chen等。

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