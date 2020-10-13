三星從中國網站撤下BTS相關產品　韓政府關注中國網民指責BTS事件

韓國知名男團防彈少年團（BTS）近日在發表得獎感言時，因提到會銘記韓戰之中美國和韓國共同經歷的苦難歷史，引發不少中國網民不滿，中國官媒《環球時報》英文版之後報道，在中國購物網站淘寶和京東上的三星（Samsung）旗艦店，已經撤下與BTS有關的手機和耳機產品。三星的中國大陸版官網也移除有關BTS的頁面資訊。 韓國外交部10月13日則表示，政府對部分中國網民指責BTS的事件保持關注。韓國兵務廳廳長牟鐘和表示，BTS強調韓美同盟的言論鼓舞人心。

中國官媒10月12日報道，淘寶和京東上的三星旗艦店已撤下與BTS有關的產品（京東網站截圖）

《環球時報》英文版10月12日報道，在中國購物網站淘寶和京東上的三星旗艦店，已撤下與BTS有關的「Galaxy 20+ BTS限量版」手機和「Galaxy Buds BTS限量版」無線耳機產品。

至於在三星的中國大陸版官方網站，原本有關BTS的頁面如「與防彈少年團（BTS）近距離接觸及幕後花絮」已遭移除，出現「你查看的頁面目前不可用」字句，但在三星官方網站的香港與台灣版，相關頁面仍可正常顯示。

《環球時報》的報道又提到，意大利運動服裝品牌FILA也在新浪微博戶口刪除了一個有關BTS的宣傳帖子。

韓兵務廳：BTS言論鼓舞人心

韓國外交部副發言人李在雄10月13日在例行記者會上表示，為了不影響韓中兩國國民間的相互理解和紐帶感，政府正對相關情況保持關注。今後將為發展韓中關係、促進韓中友誼繼續努力。

至於韓國兵務廳廳長牟鐘和同日在談及BTS言論遭部分中國網民指責一事時稱，有關說法讓人感到不太舒服。他在回答議員提問時表示，BTS強調韓美同盟的言論鼓舞人心。

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這次風波始於BTS在10月7日獲美國一個韓美友好團體頒發「范佛里特獎」（James A. Van Fleet Award），以表揚他們對韓美關係的貢獻，BTS隊長RM發表感言時提到「今年是朝鮮戰爭（爆發）70周年，我們會銘記（韓美）兩國共同經歷的苦難歷史和無數先人的犧牲。」

中國網民把有關言論轉發至微博等社交平台後，許多中國網民指責BTS發言不當，侮辱了朝鮮戰爭中的中國人民志願軍，相關消息登上微博熱搜。