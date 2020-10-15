Sanrio人氣選舉再跌出三甲　46歲Hello Kitty會否步Snoopy後塵？

前段時間，一年一度的Sanrio人氣角色選舉，大家都參與了嗎？場面火爆程度堪比當年「創造101」總選舉！幾百萬人參與投票，只為送自家偶像「出道」！參與這次選舉的選手，除了Sanrio旗下的「老牌」明星Hello Kitty、Little twin stars，和厚積薄發的新人肉桂狗、布甸狗，還有日站君首位pick的蛋黃哥等等80個ip形象。但萬萬沒想到，最終的票選結果竟然是，常年位居C位（即核心位置）的Hello Kitty掉榜到第五……

三狗霸佔前三（肉桂狗、布甸狗、Pochacco），而日站君心心念念的蛋黃哥，居然在十名開外。巨C隕落，「蛋」不上榜！這…….到底是46歲Hello Kitty的「中年危機」 ，還是Sanrio疫情之下的新走向？難道當年那個盛極一時的Sanrio，已經徹底「變」了？

2020年Sanrio人氣角色選舉全排名 點擊放大瀏覽第80至第41名▼▼▼

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2020年Sanrio人氣角色選舉全排名 點擊放大瀏覽第41至第1名▼▼▼

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60年前，世界上沒人能拒絕Sanrio

如今說起ip界的當紅辣子雞，LINE FRIENDS、KAKAO FRIENDS等等都可榜上有名。但我們來放眼一看近60年便能發現，Hello Kitty才是它們的「祖師爺」，Sanrio才是真正的「ip界的造夢工廠」 。

Hello Kitty的人設

當年在設計Hello Kitty時，Sanrio的兩位設計師辻信太郎和清水裕子，調查了世界上最受歡迎的動物，避開了一些宗教有所避諱的狗，以及此前推出過的小熊，選擇了第二受歡迎的白貓，以此為原型，設計出了Hello Kitty的初形象。

並且給它的人設是一個出生在英國倫敦，身高等於五個蘋果高，體重等於三個蘋果重的小女孩（對，沒錯，Hello Kitty不是一隻貓），喜歡在森林裏玩耍，練習彈鋼琴以及烤餅乾。它們將這樣的Hello Kitty首次印在了零錢包上。在當時70年代的日本，人們對英國充滿嚮往，而Hello Kitty能讓他們聯想到美好的英國鄉村生活，所以Hello Kitty一上架就紅了！

20世紀末，一個屬於Sanrio的時代

單單在亞洲火熱怎麼夠呢？Sanrio的野心是讓這隻印着「Hello」的小貓遍地開花，而且不能只有一隻！所以接下來，Sanrio開始陸續推出了幾十種可愛的ip形象，童年回憶裏的My Melody、Little twin stars都接二連三的在這個時候「出道」了。（如今Sanrio旗下已有450個ip形象）幾乎在同時，又在美國加州聖荷西開了第一家門店——Hello kitty專賣店。上新速度變快，品類變多，種類齊全，Sanrio想吸引的不僅僅只有兒童和少女，還有他們背後的父母。

一波操作之後，確實吸引了不少的男女老少。Sanrio開始趁熱打鐵，不斷更新Hello Kitty的人物設定以及形象，設計師清水裕子會緊跟當下熱點，給Kitty「穿上」各種各樣的衣服，打造不同的潮流外形，為的就是「留住消費者」。甚至，還為這隻沒有嘴巴的「小女孩」添上了嘴巴，推出了以Hello Kitty為主人公的動畫片。

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就是這樣的一個可愛的ip形象，從1996-1998三年，為Sanrio的營收增加了2850億日圓！同時幾個後起之秀成績也相當可觀，Sanrio不僅大獲成功，還成了日本文化軟實力的代表！仔細想想，Sanrio這屢試不爽的培養偶像的模式（打造人設、出售周邊、進軍影視、推向國際……），日站君懷疑，隔壁韓國娛樂三大巨頭（SM、 YG、JYP）都在「抄作業」！

Hello Kitty（Sanrio）的「中年危機」

我們來細數一下，鼎盛時期Sanrio的業績。在歐美地區，2012年之前授權對象759家，北美、南美597家；在中國，2008年之前零售店就有109家，2015年還開了中國第一個以Hello Kitty為主角的主題樂園。

當年的巨頭公司，開始走向「衰敗」

但屬於Sanrio的時代開始走向「衰敗」！接下來它開始經歷投資失利、業績頹靡，下坡之路悄無聲息的就開始了。上線的原創電影幾乎沒有熱度。相關遊戲也慢慢沒了市場。現在越來越多的劇情人設精美的手游，像Hello Kitty這樣偏向休閒和少女風的遊戲，絲毫不佔優勢。門店的光顧情況也每況愈下。

Sanrio渴望Hello Kitty再度風光

曾經站在頂峰的巨C，Sanrio自然是不甘心讓Hello Kitty就這樣逐漸消失在觀眾的視野的。所以近幾年，細心的朋友也多少有所察覺，Sanrio又重振旗鼓了！在線下，它的主題公園、線下商店開始滿地開花，還推出了網紅打卡店吸引大家的注意。在線上，Sanrio開始為旗下角色打造表情包，頻頻火出圈的蛋黃哥表情包，大家應該有些印象吧。

還為Hello Kitty和蛋黃哥開始開通個人社交賬號，讓它們做起了真正的小網紅。在油管（YouTube）， Hello Kitty單集最高播放量已經達到了2483萬次，而蛋黃哥也有423萬次。並且傳聞Sanrio讓Hello Kitty進軍荷里活，要與美國華納兄弟子公司合作（但目前還沒有什麼具體操作）。

聽起來Sanrio這次「回歸」勢頭挺大，決心很強，操作夠多！彷彿在Hello Kitty身上看到了一個職場失業中年，為了生計重回職場的心酸。

按圖看蛋黃哥和Hello Kitty的Instagram帳號。（點圖放大）▼▼▼

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沒有什麼角色可以俘獲一代又一代女孩的歡心

但Sanrio會再次俘獲大家的歡心，重新站在舞台的中心嗎？顯然很難，畢竟沒有什麼角色可以獲取一代又一代女孩的歡心，而且卡通形象的「中年危機」，我們已經屢見不鮮。

曾經Snoopy史努比的身影遍布100多個國家，如今沒有幾家公司願意再次啟用史努比這一形象；流氓兔曾與各大文具品牌聯名，當時的「網紅」如今已經無人問津；米菲兔的身影也隨着90後青春的結束而消失不見了。

但不管怎樣，無論是Hello Kitty或者Sanrio推出過的某個ip形象，還是曾經盛極一時的卡通萌寵，它們的出現對於我們中的很多人來說，都是一種不可取代的依托和情懷。

【本文獲「日本設計小站」授權轉載，微信公眾號：japandesign】