iPhone 12發售不附耳機被狠批　為何Apple唯獨「厚待」這個國家？

儘管iPhone 12來的有些遲，但關注度卻絲毫不減。就在iPhone 12發布之後，還引發了諸多話題，比如iPhone 12系列不附贈耳機充電器就登上了熱搜。不過也有例外，經過多個管道證實iPhone 12法國版標配（編按：標準配置）有線耳機，蘋果為何會區別對待呢？

【相關圖輯】iPhone12發布會︱新機成本上升平均價格下跌 蘋果股價一度急挫4%

▼▼▼iPhone 12 Pro / Pro Max▼▼▼

+ 4 + 4 + 4

▼▼▼iPhone 12 / 12 mini▼▼▼

+ 7 + 7 + 7

iPhone 12法國版標配有線耳機

按照蘋果的說法，iPhone 12取消標配的充電頭和耳機是為了環保考慮。蘋果表示，目前全球已經有7億個Lightning耳機，以及20億個蘋果電源適配器，這表明大多數人已經會擁有這兩種配件。既然如此，那麼為何iPhone 12法國版標配有線耳機？

其實，這是受限於法國的現行法律的規定。法國在2003年規定：為了用戶的健康凡是在法國出售的售價都必須配備耳機。因為法國人認為用戶在使用耳機時無需將手機貼近耳朵，以避免接觸到電磁波輻射。儘管這個說法並不科學，但卻讓iPhone 12法國版標配有線耳機。

【相關圖輯】轉盤揀歌、無鍵盤iPhone 回顧Apple產品大膽神設計

+ 31 + 31 + 31

蘋果想要進入法國市場售賣手機，就必須尊重遵守法國制定的要求。而且值得一提的是，不僅是iPhone 12法國版標配有線耳機，而且其64GB版本售價909歐元，這和iPhone 12在其他歐元區國家的售價是一致的，並沒有因為iPhone 12法國版標配有線耳機而漲價。

其實蘋果壓根就沒有「附贈」過任何耳機和充電器，這些配件都是包含在整機的售價當中的，因此用「附贈」這個詞並不準確。如果我們換個角度來思考，把「附贈」理解為「購買」，那麼沒有充電器和耳機是不是更好接受了，儘管iPhone 12法國版標配有線耳機。

況且對於蘋果而言，常年「附贈」的5V1A祖傳充電器實在是太過雞肋，而對於很多蘋果用戶來講，這麼些年了誰手裏還沒有幾條EarPods耳機呢。所以蘋果以環保的理由令iPhone 12系列不附贈耳機充電器，其實從某種意義上來講也是可以理解的。

人們吐槽iPhone 12系列不附贈耳機充電器，並非真的在意這些可有可無的配件，而是吐槽不斷上漲的價格。如今iPhone 12法國版標配有線耳機，雖然感覺有些不公平，但畢竟從環保的焦慮考慮還是可以接受的。

【相關圖輯】iPhone用戶妙用AirDrop 拯救被騷擾女生 網民：原來可以這樣用

+ 2 + 2 + 2

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】