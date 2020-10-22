美國大選｜為何總統辯論僅兩人同場　遊戲規則不利兩黨以外候選人

距離2020年美國大選不足兩周，最後一場總統候選人辯論在10月22日上演，大眾焦點向來放在總統特朗普（Donald Trump）與民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）的對戰，但這場選戰的候選人其實並不止這兩人，包括仍在繼續賣競選廣告的歌星Kanye West。他們受制於辯論遊戲規則而無法登場，規則要求候選人先證明有一定勝算，令他們成為在辯論場上消失的候選人，有關規則在每屆大選也是爭議議題之一。

兩黨以外的候選人

香港人對候選人辯論並不陌生，每逢特首選舉、立法會選舉、區議會選舉都有辯論上演，各候選人有出場機會，那麼在美國大選電視辯論上，為何我們看不到Kanye West與特朗普同場「妙語連珠」的場面？

美國大選並非只有特朗普與拜登兩位候選人，除了Kanye West表示參選外，也有綠黨（Green Party）總統候選人霍金斯（Howie Hawkins）、自由黨（Libertarian Party）的喬根森（Jo Jorgensen）等。

根據美國聯邦選舉委員會網站，這屆美國大選就有逾1200位候選人之多，這當中固然包括大量在政黨初選時報名、後來自行中止競選的候選人，但也有些是仍在參選的獨立報名者。據網站ballotpedia統計，在佛蒙特州（Vermont）與科羅拉多州（Colorado）都會有21個候選人印在選票上，阿肯色州（Arkansas）則有13人等。

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在9月29日首場總統大選辯論舉行時，綠黨的霍金斯就在場外抗議，不滿自己沒有參與這場重要辯論的曝光機會。

總統辯論：兩大遊戲規則

美國總統大選辯論目前由總統競選辯論委員會（CPD）主辦，大部分情況都只有兩黨候選人參加，與其兩大遊戲規則有關。其中一個規則較少爭議，就是候選人必須在理論上具備勝出大選的機會，即是他的名字要在足夠州份的選票上出現。

Kanye West雖然在多州報名參選，但由於報名州分數目不足或出現遞交文件問題，僅有11州選票印有他的名字，就算他在這些州份全數勝出，也不會取得勝選門檻270張選舉人票，意味毫無勝選機會，所以他無法參與大選辯論。

美國大選2020：Kanye West表明參選總統但僅有11州的選票會印有他的名字，故此他將不可能不會取得勝選門檻270張選舉人票，圖為他2020年10月10日現身倫敦街頭（Getty）

辯論的另一遊戲規則則是每屆大選的爭拗點，委員會要求候選人在民調取得15%或以上的支持率，即是有一定勝算者才能參加，委員會每屆會列出一張民調名單，顯示該會將觀察這些民調結果以作參考。

在這法則之下，美國大選總統辯論絕大部分情況都是兩人同場，綠黨、自由黨的候選人往往無法跨過「15%門檻」，錯失曝光機會。

曾有3人同場辯論

美國大選辯論對上一次出現3人同場對戰已是1992年，當時獨立候選人、科技大亨佩羅（Henry Ross Perot）於選前5個月的民意調查中，支持度一度拋離時任共和黨總統布殊（George H. W. Bush）與民主黨的克林頓（Bill Clinton），成功取得辯論入場券，他最終取得19%選票，敗給克林頓。

↓重溫1992年三人同場辯論的情景↓

「15%法則」爭議

美國大選辯論規則令「第三者」難以參與，歷來引發不少爭議，例如批評總統競選辯論委員會（CPD）過去有多名高層人物來自兩黨，有意保持高入場門檻等，至於委員會則辯稱，他們也是承襲過往做法，且每屆總統候選人眾多，若全數一同辯論會有困難。

對於獨立或其他政黨候選人來說，要在民調取得15%支持率的門檻甚高，綠黨也一向不滿稱，此有如先有雞與先有蛋的問題，大選辯論受到全國關注，無法在辯論曝光的候選人，更難提升自己的支持率。