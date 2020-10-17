美國大選2020｜多地民調分析　特朗普支持度在港落後拜登6百分點

美國大選2020在11月3日舉行引發全球關注，跨國民調機構「輿觀」（YouGov）8日和15日分別發布歐洲7國與亞太8國和地區調查，結果在台灣有42%民眾支持共和黨的美國總統特朗普，30%挺民主黨總統候選人拜登；台灣不僅有亞太地區最多的特朗普支持者（特粉），也是這兩波調查對象中，唯一特朗普支持度超過拜登的地方。

根據輿觀發布的報告，台灣受訪者認為，特朗普擔任美國總統對台灣的影響是利大於弊（45%對33%）；台灣受訪者認為若拜登執政，則情況發生變化，26%認為有利，28%認為不利。

輿觀8日公布對歐洲的調查，英國、法國、德國、西班牙、義大利和瑞典民眾都希望拜登勝選（點圖了解更多）：

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但問到這兩位總統候選人執政對個人的影響，僅27%的台灣受訪者認為特朗普執政帶來好處，29%認為反而更差。不過，台灣受訪者對特朗普的執政，負面評價反而高於正面。

輿觀8日公布對歐洲的調查，英國、法國、德國、西班牙、義大利和瑞典民眾都希望拜登勝選，且特朗普和拜登在歐洲人心中支持度懸殊，拜登領先特朗普38至74個百分點不等，丹麥有8成民眾支持拜登。

輿觀這次調查亞太地區8個國家和區域的民眾偏好；拜登在新加坡、印尼、馬來西亞和澳洲均有六成以上的支持度；在新加坡、印尼和馬來西亞，特朗普只有9%到12%的支持度，馬來西亞民眾對特朗普的支持度最低。

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除了台灣，拜登在亞太地區領先特朗普6到54個百分點不等；拜登領先差距最小的情況在香港，拜登獲得42%支持，特朗普36%，兩人相差也有6個百分點；台灣調查結果則是希望特朗普當總統高於拜登。

問到誰會贏得這場選舉，特朗普的看好度在每個地區皆有成長，但也僅香港出現翻轉，看好特朗普連任大於拜登勝選（47%對45%）；有關看好度，42%的台灣受訪者看好特朗普，30%認為拜登有機會。

在多數地區，對特朗普擔任美國總統的形容，負面大於正面，幾乎過半數的民眾認為特朗普「差」（poor）或「可怕」（terrible）。特朗普執政在菲律賓、香港和台灣獲得較多的正面評價，均為兩成左右，同時也有更多的民眾不認同特朗普執政。

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民調結果顯示，19%的台灣民眾認為特朗普做得不錯，40%認為普通，10%不知道，30%認為可怕；20%的香港民眾肯定特朗普施政，26%認為普通，6%不知道，48%評價為可怕。

問到拜登當選的假設情況，亞太地區受訪者在此題回答不知道的比率在21%到42%之間，多數地區受訪者仍給予正面評價大於負面，只有台灣和香港例外。

根據調查結果，14%台灣民眾認為若拜登執政可以做得不錯，42%認為一般，31%不知道，13%給出負面評價。被問到特朗普對整個世界帶來的影響，台灣和其他地區一樣，負面評價多於正面。

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台灣和香港的例外，也出現在受訪者如何評價候選人選舉過程中的表現。雖然多數受訪者認為，特朗普並不誠實，但在香港和台灣，各有24％和26%的受訪者肯定特朗普「誠實」。

這次亞太地區跨國比較的調查，訪問了1033位台灣人，1032位香港人，澳洲、新加坡、馬來西亞和菲律賓受訪者超過1000人，印尼和泰國超過2000人受訪，民調進行期間為上月24日至本月5日。

跨國民調機構「輿觀」15日發布的亞太8國調查結果顯示，台灣有亞太地區最多的特朗普支持者。（YouGov網站）

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