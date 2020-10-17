印度男被誤認已逝世　遭冷藏20小時後「死而復生」眼眨眨

印度一名74歲男子10月12日被家人認定死亡，將其遺體放入冰櫃存放了20個小時，沒想到隔日殯葬人員準備工作時，卻發現他「死而復生」，男子還睜大雙眼顫抖着，嚇壞眾人。

這名男子名叫巴拉蘇布拉馬尼安（Balasubramanian Kumar），長年臥病在床。12日他在泰米爾納德邦（Tamil Nadu）的家中被家人發現一動也不動，家人隨後斷定他已經死亡。庫瑪爾的弟弟薩拉瓦南（Saravanan）便從殯葬業者處調來冰櫃暫存遺體，準備辦後事。

隔日當殯葬人員前來要取走冰櫃時，驚訝發現巴拉蘇布拉馬尼安「死而復生」，正在冰櫃內瞪大眼睛、不停顫抖。

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殯葬人員趕緊錄下畫面，並詢問屍體的手怎麼還在動，薩拉瓦南回答：「喔，這很正常，只是癲癇發作。」殯葬人員質疑人若死了，這怎麼可能時，薩拉瓦納語還說：「他的靈魂還沒離開身體。」

殯葬人員不敢大意，認為巴拉蘇布拉馬尼安還活着而報警，狀態危急的巴拉蘇布拉馬尼安隨即被送醫急救。當地警方也依法立案展開調查。（編按：巴拉蘇布拉馬尼安最終在10月16日死亡。）

警方向記者表示，巴拉蘇布拉馬尼安的弟弟患有精神疾病，顯然他誤判自己的哥哥快要死了，才將他放進冷凍櫃。警方也說將在質詢後採取必要的行動，不過目前尚未逮捕薩拉瓦南。

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