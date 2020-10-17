迪士尼經典動畫涉種族歧視？　《小飛俠》《小飛象》加警告須知

英國媒體10月16日報道，迪士尼串流影音服務Disney+已在部分經典動畫加入新版警告須知，提醒觀眾劇情內有涉及種族刻板印象的內容，這些動畫包括1953年的《小飛俠》（Peter Pan）、1941年《小飛象》（Dumbo）、1968年《小泰山》（Jungle Book）等。

英國廣播公司（BBC）報道，迪士尼的新版警告字句包括「本節目內有對某類人士或文化的負面描述」、「這些刻板印象在過去是錯誤，現在也是錯誤」、「我們希望承認有害的影響，從中學習及刺激對話，共同創造更包容的未來」。

報道提到至少5套經典動畫加入新版警告須知，除了上述的《小飛俠》、《小飛象》、《小泰山》外，還有1970年的《富貴貓》（The Aristocats）、1955年《小姐與流氓》（Lady and the Tramp）。

《小飛俠》的爭議劇情是動畫把美國原住民稱為帶有種族主義意味的「紅皮膚人」（redskins），片內有一首歌原名為What makes the red man red，後來已改為What makes the brave man brave。片內一段小飛俠與其他角色戴上頭飾跳舞的情節，也遭指是對原住民的嘲弄。

至於《小飛象》則因片內幫助主角小飛象（Dumbo）學會飛行的一群烏鴉以誇張的黑人聲線配音，烏鴉首領的名字Jim Crow，在美國南部通常代表一系列支持種族隔離的法律。

迪士尼之前也因為種族刻板印象問題，把1946年經典動畫《南方之歌》（Song of the South）從Disney+片庫撤下。

🔻相關圖輯：想了解為什麼以下品牌也捲進種族爭議，請點擊以下圖輯：