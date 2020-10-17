【新西蘭大選】「阿德恩狂熱」背後靠危機處理佳　蓋過批評聲音

新西蘭大選10月17日舉行，現任總理阿德恩（Jacinda Ardern）率領工黨取得大勝，不但她可連任之餘，工黨更可望單獨執政。阿德恩成為新西蘭近年的明星級總理，更有媒體形容當地有「阿德恩狂熱」（Jacindamania），她對抗新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情的成果及處理突發事件的方式，令她得到國民認同，甚至蓋過她在其他事務遭受的批評。

新西蘭大選：圖為10月17日，新西蘭總理阿德恩帶同自家製的食物，在奧克蘭一場活動上感謝競選團隊。（AP）

阿德恩「受惠」於疫情？

半島電視台（Al Jazeera）16日報道，「阿德恩狂熱」不是時時刻刻出現，即使阿德恩帶領國家渡過2019年3月的基督城（Christchurch）清真寺恐襲及12月的懷特島（White Island）火山爆發，但阿德恩領導的工黨在2月時的支持度落後於國家黨。

政治評論員托馬斯（Ben Thomas）指，很多國民覺得阿德恩未能兌現為國家帶來轉型變化的承諾。他稱阿德恩作出烏托邦式的承諾，答應助無數兒童脫貧及在10年內興建10萬間房屋。按她的計劃，現時應要建好約1萬間，但實際上只有少於數百間已建好。她已承諾投資在交通及基建方面，但也未實現。

新西蘭大選：圖為10月17日，奧克蘭工黨支持者出席活動。（AP）

托馬斯稱，新冠疫情令阿德恩有機會重新設定議程，說「總理因危機而受惠」或「新西蘭因總理而受惠」也無不可。

彭博社新西蘭惠靈頓（Wellington）辦公室的主管布羅克特（Matthew Brockett）也指出，阿德恩處理疫情的成果，令她避開因未能兌現部分關鍵承諾而遭受的批評，同時她以有同理心的領導技巧及熟練的危險管理技巧，在國內國外贏得聲譽。

新西蘭大選：圖為4月2日，奧克蘭護士在病毒檢測站協助民眾接受檢測。（Getty）

抗疫成果顯着

奧克蘭（Auckland）的疫情曾於8月反彈，政府期間也失去一些支持度。但半島電視台16日的報道稱，在大選前兩日，執政黨的支持度有46%，國家黨只有31%。在阿德恩政府帶領下，全國新冠肺炎病例少於2,000宗，死亡個案25宗，嚴格的封鎖措施似乎令國家避免遭受如英國等地的災難式經濟打擊。

政治分析師米勒（Geoffrey Miller）指出，國家黨嘗試強調其政策與工黨不同，很可能沒有成效，民眾只對眼前的事情有興趣。國內可舉辦讓3萬人參與的欖球比賽及民眾可自由聚會又不用強制戴口罩，都證明了政府的抗疫成果。

富有同理心

托馬斯表示，阿德恩被視為與美國總統特朗普（Donald Trump）相反，令國民感到自豪。商人阿格拉瓦爾 （Ajay Agrawal）本來是國家黨支持者，但他被阿德恩抗疫及處理基督城恐襲的方式感動。

政治科學家默里（ Georgina Murray ）指，她認為阿德恩做得很好，因為她捍衛女性權益、公開譴責種族歧視、為人溫和及重設領導人的形象。

連任後的挑戰

米勒稱，雖然大部分選民在是次選舉向政府發出「免罪卡」，他們下次可能不會再這樣做，阿德恩要兌現她的承諾。彭博社15日報道，令國家經濟復甦也是她連任後的挑戰。