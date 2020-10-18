【新冠肺炎】日本研究：病毒可在皮膚上生存9小時　是流感病毒5倍

日本有大學研究團隊發現，引致新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）新冠病毒（SARS-CoV-2）的「壽命」是一般流感病毒的5倍，可以長時間在人類的皮膚上生存，意味經接觸傳染的風險十分高，必須勤洗手保持清潔以防感染。

使用消毒洗手液同樣有清潔效果，在無法使用肥皂和清水洗手時使用。圖為一名成人在協助小童使用酒精搓手液（Getty）

日本京都府立大學研究團隊，利用捐出遺體的死者皮膚進行實驗。發現新冠病毒在皮膚表面上逗留平均9小時仍然保持感染能力，相比造成流行性感冒的流感病毒只能在皮膚停留約1.8小時，新冠病毒的生命力十分強勁。

因過去已有實驗證明病毒在一般物件表面能長時間停留，新實驗結果證明病毒經手部觸摸物件，再經手部觸摸口鼻傳染的機會十分高。這亦解釋了病毒傳染速度快速，容易擴散的特徵。

研究體隊亦發現，只要噴灑酒精消毒後，病毒在15秒內就會失去活性。意味日常洗手保持清潔，可以大大降低經手部接觸傳染的風險。

有關研究結果已在最新一期的期刊《臨床傳染病》（Clinical Infectious Diseases）上刊登。

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