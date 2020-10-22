Tesla Model 3電池好襟用　車主駕駛16萬公里後電池容量衰減不大

相對於傳統的內燃機燃油汽車而言，新能源電動車相對來講仍屬於新生事物的範疇，因此很多人對其的接受度不高，始終存在續航焦慮以及電池衰減的憂慮。那麼行駛10萬英里的電動汽車電池究竟會衰減多少呢，國外一位Tesla車主給我們帶來了答案。

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據外媒報道，美國車主伊瑪的2018年款Model 3長續航版，已行駛10萬英里，也就是16萬公里的樣子。這樣的里程對於很多用戶來講，基本已經完全超過了一輛車的生命週期。因為一般來說往多了算每年兩萬公里，五年換車，也就十萬公里的樣子（開Uber等除外）。

那麼這輛已經行駛了10萬英里的Tesla究竟怎麼樣呢？伊瑪說道：「用電總成本為2985美元（平均每英里3美分，即用電總成本約2.3萬港元，平均每英里約港幣2.3毫），維護和保養總成本為1741美元（約1.3萬港元），因此擁有權總成本為4732美元（約港3.7萬港元）。」100%電量305英里（約合490公里）續航里程，電池容量衰減約為5%。

實際養護成本並沒有這麼高，因為伊瑪在4.5萬英里時，花了1200美元（約9360港元）買了一套高端輪胎，比較燒包（意思是有點錢總想花出去）。至於其他保養方面，3.6萬英里時，更換了空氣濾清器並清潔蒸發器，花費136.5美元（約1000港元）；9萬英里時，花費410.61美元（約3200港元）更換雨刮器葉片。

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看到這裏，相信很多小夥們都已經發出驚歎的聲音了吧。甚麼雨刮片這麼貴，要400多美元。另外3.6萬英里才換空氣濾清器，這空氣品質也太好了吧！只能說，這樣的結果很美國，因為美國人工很貴，很多美國人都是自己修車自己保養，因為很多人根本修不起車。

好了，言歸正傳，這輛Tesla Model 3的品控又如何呢？根據伊瑪的接受，這輛車前5萬英力沒有任何保養索賠。後來，儀錶台木飾條剝落、車窗有些異響，更換密封條、9.3萬英里時駕駛員頭枕破舊，以上均屬於保修範圍，車主自己並沒有任何花費。

除了維保費用及用車成本低廉之外，電池方面的衰減性能，則更是讓車主吃驚。伊瑪稱，「電池衰減似乎不大，目前100%電量是305英里續航里程，但數字確實會不時地波動。」當然這些都是「表顯」的數值，在兩年和10萬英里行駛下，電池容量衰減約為5%。

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伊瑪的現身說法確實給了我們很大的啟示，其實未來禁售燃油車是必然的趨勢，不管我們是否願意，電動汽車都是未來的趨勢，而且這種趨勢正以我們意想不到的速度加速成為現實。過去或許電動車給了我們不好的印象，但這並不代表未來不會發展和改善。

如果僅從伊瑪的案例來看，因為即使是燃油車，在運行16萬公里後發動機性能下降的資料恐怕更為嚴重，各種燒機油隨之而來。而16萬公里僅有約港幣2.3萬元的充電費用，也十分划算。如果是燃油車的話，保守估計也約10萬港元的油費，還有一、二十次的必須保養費用。

電動車時代已經到來，你準備好了嗎？

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