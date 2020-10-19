2020年亞洲實力指數　美國領先中國之勢較2年前減近半

澳洲洛伊國際政策研究所（Lowy Institute for International Policy）10月18日公布2020年亞洲實力指數排名（Asia Power Index），美國及中國連續3年分別排名第一及第二。惟美國領先中國的距離收窄，美國聲望降低的其中一個原因是對抗新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情不力。

美國受疫情雙重打擊

美國在2018年的得分為85分，比中國多9.5分。但2020年美國只得81.6分，中國得76.1分，美國只領先中國5.5分。彭博社18日報道，研究所的亞洲實力及外交計劃主任及是次研究的領導勒馬耶（Herve Lemahieu）表示，美國聲望降低的原因是抗疫不力、貿易爭議多以及總統特朗普（Donald Trump）令美國退出多個國際協議及組織。

勒馬耶稱，疫情在很大程度上改變形勢，為美國帶來雙重打擊，一方面是因為華府抗疫不力，另一方面美國或需要多年時間，在疫情導致的經濟衰退中恢復過來。研究所指美國經濟可能到2024年才會恢復。

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中國因戰狼外交失分

中國經濟在疫情中反彈，是惟一一個預料可在2020年內恢復的大經濟體。

中國的外交影響力評分比2019年減少5.1分。勒馬耶指，中國的「戰狼外交」政策導致中國失分。

台灣分數增加

俄羅斯、澳洲、韓國、新加坡、泰國及馬來西亞也成為10強。台灣是2020年惟一上榜的地區，分數為16.7，較2019年增0.8分，其外交影響力得分有增加。