澳洲男戴耳罩覺得被搔癢　摘下驚見內藏巨型毒蜘蛛

澳洲一名男子日前戴上工作耳罩，突然感覺有東西在搔耳朵，取下一看驚見一隻大蜘蛛就窩在裏面，而且死賴着不肯走，驚嚇之餘他也將過程拍成影片跟網友分享。

來自澳洲珀斯（Perth）的男子赫斯特（Olly Hurst）是一名水管工，日前他在工作時照常戴上抗噪耳罩，卻一直覺得耳朵癢癢的，將耳罩摘下來檢查後竟發現裏面藏了一隻巨大的獵人蛛（huntsman spider），嚇得他狂甩耳罩（點圖放大瀏覽）▼▼▼

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但無論赫斯特多大力甩動，這位「不速之客」卻繼續窩在裏面，完全不打算離開。赫斯特無奈表示：「牠根本不想出來，牠在裏面待得好像很開心。」又嘗試甩了一陣子後，眼見蜘蛛還是不肯出來，他最後只好苦笑放棄。

赫斯特將影片分享到Instagram，網友紛紛留言建議他乾脆換一副新的耳罩。有人說：「如果是我遇到這種情況，我可能會把耳罩、頭盔、工作服、車子都換了，甚至直接離職。」還有人說自己頂多在靴子裏發現壁虎而已，耳罩裏發現蜘蛛實在太誇張。

獵人蛛因體型較大所以看起來嚇人，牠具有毒性，被咬到可能導致腫脹、噁心、頭痛，但這種蜘蛛其實個性溫馴，遇到威脅通常會逃跑而不主動攻擊，只有在不得已情況下才可能會咬人。

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