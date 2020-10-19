美國模特兒投訴TikTok　稱影片被刪是「歧視我太性感」

美國31歲女模阿什利（Neyleen Ashley）控訴TikTok移除她的影片，但其他用戶同類型影片仍能持續上線，讓阿什利覺得TikTok待她不公：「因為我太性感，歧視我的身體。」

在IG擁有2百萬追蹤者的阿什利表示，TikTok傷透了她的心：「疫情期間我愛上TikTok，直到他們移除我的影片。」阿什利深信，是因為自己的完美曲線，讓TikTok演算機制盯上她：「現在有很多女孩上傳穿比基尼熱褲影片，但我即使沒有露出很深的事業線，TikTok還是會立刻刪除我的影片，說我違反規則。」

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英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報道，阿什利以「運動風潮女」的定位，活躍於IG等多個社群平台，平均一則PO文進帳美金1,000元。

但是，網友The 1 who knows why不認為阿什利曲線完美，反而全身飄散濃濃「塑膠味」。網友JibJab也說，阿什利只不過是想刷存在感：「想紅想瘋了的自戀狂。」網友MegaMediaMeltdown則驚訝TikTok明星如此膚淺：「人們每天都看這些人，難怪我們越變越笨！」

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