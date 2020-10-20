美國女童拍媽裸照「廣傳四方」　有人覆謝謝　主角才知「出事」

小孩無厘頭的行為總讓大人好氣又好笑，美國一名母親日前在家中裸體吹頭髮，無奈2歲女兒拍下照片，並且透過社交軟件發送給15人，事後她收到同事傳來「謝謝裸照」的訊息，才發現女兒闖下大禍，讓她尷尬到想挖洞鑽。

根據外媒報道，美國俄亥俄州的施米特（Emily Schmitt）在家中吹頭髮時，讓女兒卡森（Carsyn）拿著她的手機玩，沒想到當她準備換裝出門時，突然收到前同事艾什利（Ashley）的訊息「謝謝妳的裸照」，當下她疑惑地問對方「什麼」，並且立刻檢查手機紀錄，才驚覺自己春光外泄。

施米特表示，卡森意外開啟手機鏡頭，還拍下自己的裸照及天花板，隨後又按到Snapchat將照片傳送給15人，包括朋友、客戶、前同事和大學同學。

為了化解誤會，艾什利也在Snapchat上向大家道歉，並無奈直呼「自己像是死了1分鐘」，老公得知消息大笑說「這種事只有卡森才做得出來，但我很難過她沒把照片寄給我」。

【同場加映】疫情下，全球亦爆出無數因使用視像直播或會議引起的尷尬事，相比下遭女兒誤傳裸照已算「小兒科」（點圖了解更多）：

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