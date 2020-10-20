iPhone12｜不附耳機可刺激AirPods銷量？Apple環保考慮或為賺到盡

近日據悉，有分析師發表觀點稱，新款iPhone 12包裝盒中不再配備充電器和耳機，這可能對蘋果的業務有利，並幫助節省了成本，但環境效益可能會被人們額外購買耳機和充電器所抵消。

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▼▼▼iPhone 12 Pro / Pro Max▼▼▼

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▼▼▼iPhone 12 / 12 mini▼▼▼

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投資研究公司CFRA Research的資深行業分析師安吉洛 · 齊諾表示，蘋果將此作為環保舉措宣傳，但顯然也能帶來財務上的好處，與利潤息息相關。

齊諾解釋稱，向5G過渡是蘋果希望通過減少手機配件來節省成本的一個重要原因，這是蘋果首次所有新款手機都支持5G，使得iPhone 12的製造成本比iPhone 11更高，因為實現5G 速度的元件更加複雜且昂貴，僅iPhone 12中的射頻組件就將比之前貴30%到35%，為此蘋果將在其他方面尋求削減成本。

決定在包裝盒中移除充電器和耳機就是一種好方法，風險投資公司Loup Ventures管理合夥人吉恩 · 蒙斯特表示，此舉會使蘋果每部手機的毛利潤增加1%以上，是蘋果為了保持手機目前盈利能力而採取的一種策略。

如果人們因為包裝盒中沒有耳塞而決定購買AirPods，這對蘋果來說是個巨大勝利，但對地球來說卻並非如此。

蒙斯特的資料顯示，如果蘋果今年的手機銷量與2018年大致相同，即約2.17億部，即使只有5%的人決定額外購買AirPods，蘋果也將額外獲得7億美元毛利潤。

問題是，單獨購買充電器或耳機可能意味着更多的包裝浪費和單獨送貨產生的排放，這並不一定有助於減少整體排放，只是將排放轉嫁給不同的公司。

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還有另一個原因可以解釋為甚麼廢棄配件不會像蘋果公司預測的那樣，大幅減少溫室氣體排放。新的iPhone 12將以更小的包裝出貨，因為盒子裏的東西會更少，這使得使用託盤運輸的盒子增加了70%，從而減少了送貨次數，進而減少溫室氣體排放。

但佛羅里達大學環境工程科學副教授薩拉 · 貝達德薩拉 · 貝達德稱，在現實生活中，情況會有所不同，因為即使託盤上有更多的空間，但並不意味着它將被填滿，因此更小的包裝並不一定會導致排放大幅下降。

非營利組織產品管理研究所首席執行官斯科特 · 卡塞爾說：「無論有沒有耳機或充電器，銷售新款iPhone 12都分散了我們對更大問題的注意力，即為何蘋果和其他電子公司沒有承擔更大的責任來重複使用和回收他們的產品？”」

卡塞爾表示，如果蘋果使其產品更容易翻新，這樣它們在幾年後就不會變得「過時並成為垃圾」，那麼該公司將產生更大的影響。

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