【泰國示威】名人發聲支持抗議人士　韓星「粉絲」捐逾300萬泰銖

泰國民主運動聲勢愈來愈浩大，流行音樂巨星、選美皇后與電視名人等明星紛紛加入發聲行列，在社交媒體上對數百萬追蹤者貼出支持示威者的訊息。泰媒10月19日引述一名女星稱，韓國流行音樂明星的粉絲已籌集並捐贈約300萬泰銖給示威者購買物資。

泰國英文媒體《The Thaiger》19日報道，截至當天上午10時，示威者已籌集超過300萬泰銖。從演員變為社運人士的Intira Charoenpura負責代表示威者收集捐款。她18日在Twitter公布了一份不完整的清單，當中顯示BTS防彈少年團、少女時代、GOT7、NCT和Wanna One等明星的粉絲分別捐贈了多少錢。

▼Intira Charoenpura稱，她可以訂購4,000個頭盔、雨衣、手套和安全帽等▼

暱稱「泰國王子」的韓流偶像Nichkhun在Twitter表示，出現16日這樣的場面後，自己不能再「袖手旁觀」。他說：「使用暴力不是我能袖手旁觀的事。」「暴力永遠無濟於事。我希望每個人都安全，照顧好你們自己。」Nichkhun擁有美泰國籍，是韓國超人氣男團2PM成員。

▼2PM Nichkhun推文▼

การใช้ความรุนแรงเป็นสิ่งที่ผมทนดูไม่ได้ ความรุนแรงไม่เคยไม่เคยช่วยอะไร ขอให้ทุกๆคนปลอดภัยนะครับ HOTTEST ต้องดูแลตัวเองด้วยนะครับ — นิชคุณ Buck หรเวชกุล (@Khunnie0624) October 17, 2020

Nichkhun不是唯一發聲的名人。泰國與加拿大混血模特兒奧布丹（Amanda Obdam）剛拿下泰國環球小姐后冠，她在Instagram上張貼數張照片，其中一張顯示防暴警察揮舞盾牌與抗議者隻身對抗的情景。奧布丹還寫道：「一張照片透露千言萬語，你們的職責是保護人民，不是傷害他們。」

▼泰國環球小姐在Instagram發布數張示威現場的相片▼

法國媒體18日報道，泰國名流作出政治聲明實屬罕見，畢竟他們豐厚的廣告代言，得仰賴作為泰國建制派支柱的富豪家族。但警方16日在曼谷朝和平抗議者發射水炮後，一些名人不再避諱。

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