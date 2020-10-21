英國皇家歌劇院變賣收藏解財困　Hockney肖像畫港幣逾億倫敦拍賣

今年爆發的新冠肺炎疫情，為藝術展覽機構帶來沉重打擊。表演節目停擺，令業界人士收入大減，變賣收藏成為藝術機構其中一個紓解財困的方法。最近英國倫敦皇家歌劇院（Royal Opera House）選擇割愛，放售館藏David Hockney肖像畫《Portrait of Sir David Webster》。

此作10月22日將於倫敦佳士得拍賣，估價£1,100萬 - £1,800萬（約HK$1.1億 - 1.8億）。惟代表歌劇院職工的工會認為，變賣這幅肖像畫根本不足以彌補近月損失的收入。

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皇家歌劇院乃倫敦科芬園（Convent Garden）的著名地標，是英國皇家歌劇團、皇家芭蕾舞團及皇家歌劇院管弦樂團的主要表演場地。奈何受疫情影響，歌劇院自今年3月中旬起關閉，至剛過去的周末才重開。

歌劇院在閉館期間收入大減，亦令兼職員工失去工作機會。館方在今年7月已辭退約400名臨時員工。有不願透露名字的歌劇院職員透露，該館預計明年3月面臨£2,000萬 - 2,500萬負債。

歌劇院行政總裁Alex Beard表示，變賣資產屬該館疫情紓困四項計劃之一，其餘三點包括削減開支、籌款以及政府資助。曾於英國泰特美術館工作的Beard續指，審視該館眾多收藏，這幅肖像畫可說是特別出眾之作。

他們與Hockney一直保持良好關係，變賣畫作一事亦已知會這位英國當代巨匠。惟Beard坦言，Hockney對於他的畫作被帶往拍賣，反應並不正面。

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話題回歸畫作本身，《Portrait of Sir David Webster》（暫譯：大衛韋伯斯特肖像畫）繪於1971年，乃紀念歌劇院前行政總裁大衛韋伯斯特，在二戰過後重建歌劇院的聲望，把皇家歌劇團及皇家芭蕾舞團引入歌劇院，將之變成歐洲首屈一指的表演場地。

韋伯斯特於1945 - 1970年任職歌劇院行政總裁，此作乃紀念他服務歌劇院25年榮休而繪畫的肖像畫。不過，Hockney起初斷然拒絕歌劇院的委託，因他並不認識韋伯斯特。

那段時期的Hockney，只愛為家人或朋友繪畫肖像畫，例如同年完成的雙人肖像畫《Mr. and Mrs. Clark and Percy》，畫中主角克拉克夫婦乃Hockney現實中的友人，此作現藏於英國泰特美術館。

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【本文獲「TheValue.com」授權轉載，更多拍賣新聞、藝術鑑賞、專家訪問，立即下載App。文章經編輯刪節，原文：英國皇家歌劇院變賣收藏解財困 Hockney肖像畫HK$1.1億倫敦拍賣】