【新冠病毒】馬來西亞研究：康復者體內抗體8周後開始減少

馬來西亞衛生總監丹斯里諾希山（Noor Hisham Abdullah）透露，衞生部發現抗體會在8周後開始減少。

他表示，醫藥研究所（IMR）進行了一項研究，即研究病人的抗體。「通常我們人體被感染後，我們就會創造針對這個病毒的抗體，問題是這個抗體能在身體保留多久時間？所以根據我們的最初報告顯示，抗體會在8週後減少。」

他說，衛生部將持續對新冠肺炎病情進行檢測，並對康復者進行長期的研究。他解釋，衛生部有必要進行密切監視和隨訪，以觀察病毒對康復者的影響，包括康復者體內的抗體。

他指出，對於無症狀的病人來說，他們的副作用比起病情，處於第4或第5類的病人更少。「但是，如果第4和第5類患者，他們的副作用更大。如果從長遠來看，其副作用可能導致呼吸急促等。」

(編按：馬來西亞將新冠肺炎病人分成5類，第1類是沒有任何症狀的，第2類是那些有輕微症狀的人，第3類是那些有肺炎症狀但不需要吸氧的病人，第4類是為那些需要氧氣輔助呼吸的人準備的，第5類包括需要呼吸機並被安置在深切治療部（ICU）的患者。)

他表示，衞生部將觀察康復者中期和長期的副作用。他說，對於衞生部來說，每一天都是學習的一天，以識別病毒並根據其特性進行分析研究。

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【本文獲「馬來西亞東方網」授權轉載，原文：新冠病毒抗體8週後開始減少】