荷蘭報告：網上出現製作假裸照人工智能程式　逾10萬人受害

英國廣播公司（BBC）10月21日報道，荷蘭情報企業Sensity公開一份新報告，指出有人工智能（AI）程式讓網民製作他人的假裸照，再在網上分享，估計在2019年7月至2020年7月期間，大約有10.5萬名女性受害。報告提到該技術是利用「深偽技術機械人」（deepfake bot）。

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一鍵「脫衣」

網民只需要將一名女性的照片，可以通過社交程式Telegram把照片傳送予人工智能程式，然後就可得到一張假的裸照。程式會繪製照片主角沒穿衣服的形象，助用家為她們一鍵「脫衣」。他們可下載並分享照片。惟程式的功能只對女性的照片有效。

用家可以選擇付款來移除假裸照上的水印，還可比不付費的用家更快取得照片。

部分受害人未成年

Sensity的調查發現，部分假裸照中的主角看似未成年。以往曾有名人及政客成為假裸照的受害者。惟調查指，63%涉事Telegram人工智能程式的用家稱，他們主要地有意為在現實生活中認識的女性「脫衣」。

調查員找到的大部分假裸照，其原圖似乎是從社交網或私人通訊的途徑取得，受害者可能不知道此事。Sensity總裁帕特里尼（Giorgio Patrini ）表示：「任何人只要擁有社交媒體帳號及有公開的照片，就足以成為目標。」

程式管理人員稱只是娛樂功能

BBC報道，化名為「P 」的程式管理人員稱，程式提供的功能只作娛樂用途，不涉及暴力。他指沒有人會用程式製作的假裸照來勒索他人，因為裸照的像真度不高。而管理人員亦會檢查用家分享的照片，會在看到未成年人的照片時封鎖用家。