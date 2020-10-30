【萬聖節】日本妖怪冷知識：「玉藻前」是九尾狐　河童弱點在頭頂

日漫或者日本電視劇中似乎經常會出現妖怪形象，而且赫赫有名的妖怪形像還挺多的：犬夜叉、鬼太郎、夏目友人帳、龍貓……妖怪敘事在日本文化裏源遠流長，被認為是日本傳統文化裏非常精彩的一部分，成為了文學、動漫、影視作品裏的常客。

日本還有「百鬼夜行」這一說，「百鬼夜行」這個詞在日本最早出在《宇治拾遺物語》——修行者百鬼夜行に逢ふ事，鳥山石燕的《畫圖百鬼夜行》還羅列了妖怪的出處，而且其中的很多百鬼原型來自中國和印度……

玉藻前、河童、酒吞童子、大天狗……按圖了解更多日本不同的妖怪（點圖放大）▼▼▼

+ 19 + 19 + 19

日本妖怪經常出現在影視劇中，前段時間有個日劇《妖怪合租屋》。可以說是妖怪科普大全了，對日本妖怪文化感興趣的話可以去看看。屬於搞笑鬼畜一類的特別下飯！絕對刷新你對日本妖怪的認知。

看到日本把本國的妖怪文化做大做強，其實中國的妖魔鬼神傳說很多。《山海經》裏個個妖怪都能拍成一部電影，但是能搬上銀幕的文學作品的很少，還是感到很可惜。報姐國慶去看了《姜子牙》，動畫製作強大到不行，但故事情節還是些許欠缺的。

【延伸閱讀】看完日本妖怪，也了解一下中國的靈界名人孟婆的二三事吧。到底她是老婆婆還是大美女？孟婆湯又其實是什麼味道？（點圖預覽內容）：

+ 20 + 20 + 20

【本文獲「東京畫報」授權轉載，微信公眾號：japanstar520】