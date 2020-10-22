【泰國示威】巴育退讓取消緊急狀態　事態可以收拾嗎？

泰國總理巴育（Prayut Chan-ocha）10月22日決定，解除曼谷緊急狀態，作為善意希望緩和緊張氣氛。巴育的舉動可被視為放軟姿態，避免事態進一步升級。但示威者仍要求巴育政府必須辭職，泰國亂局能否收拾仍是未知數。

圖為10月21日，高舉反政府標語的曼谷示威者。（Reuters）

巴育21日在電視上，呼籲反對派示威者能冷靜，承諾若不再有暴力事件發生，會解除曼谷緊急狀態。示威者同日晚上決定取消從勝利紀念碑到政府大樓的遊行，22日巴育決定解除曼谷緊急狀態。

但其中一個名為法政與遊行聯合陣線（United Front of Thammasat and Demonstration）的示威者組織在Facebook上表明，只有巴育辭職才能平息局勢，要求巴育在3天內釋放被捕示威者並下台。

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巴育態度放軟

相比示威爆發最激烈的上星期，巴育的態度明顯放軟。巴育在16日表明不會下台，又警告民眾「不要挑戰死神」，以水炮車等驅散示威者，結果讓每天的示威變得更激烈。

巴育的放軟姿態可視為願意為事態降溫，但最終能否收拾亂局仍是未知數。

相比過去泰國圍繞着紅衫軍（他信支持者）及黃衫軍（反他信選民），以及圍繞政府家族及反貪腐的抗爭，這次示威主要集中在反對強權的民主運動上。而且抗議陣營亦由政黨支持者、城鄉之爭轉變為年輕一代，以學生為主軸對抗軍政府的示威。

而過去每一次的大規模示威，最終均會由被視為泰王默許的軍事政變告終。但巴育本身正代表軍政府，同時新國王哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）在年輕人心目中形象亦遠不及前國王普密蓬（Bhumibol Adulyadej）在，事態最終如何發展仍難以預測。

日本早稻田大學亞洲太平洋研究科博士候選人馮嘉誠認為，軍方及政府取態是影響未來局勢發展的關鍵因素。馮嘉誠指出雖然巴育是軍人出身，但在軍隊地位大不如前，軍方或會同樣發動政變，解散巴育政府。