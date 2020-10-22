教宗方濟各倡民事結合而非同性婚姻　「婚姻是一男一女的事」

天主教教宗方濟各在一套最近記錄片，呼籲為同性戀者設立民事結合法例（civil union laws），讓他們擁有組織家庭的權利並受到法律保障。此舉為歷代羅馬教宗在同性戀問題上最開明的取態，不過方濟各贊同的為「民事結合」，而非贊成同性「婚姻」。到底兩者有何不同，方濟各在過往訪問亦有給出看法，強調傳統上，婚姻是一男一女的事。

教宗方濟各對同性戀採態傾於開明，但卻不認同同性婚姻。（美聯社）

方濟各在同性戀問題上的取態偏向開明，過往已曾多次表示大眾需對同性戀者更為包容，在2017年亦曾表示，同性伴侶結合不應稱為「婚姻」，應稱作「民事結合」。這當時被大眾認為教宗對同性戀者民事結合「開綠燈」。

在周三播出的新記錄片《Francesco》，方濟各談及環境、貧窮、移民、種族多項議題，還在同性戀問題上進一步說明他的看法。他以西班牙文說：「同性戀者有權擁有家庭，他們都是天父的兒女。沒有人應該被家庭驅逐出去，或因此受到折磨。我們需要的是設立民事結合法律，令他們受到法律保障。」這亦使他成為倡議讓同性伴侶民事結合的第一位天主教教宗，但方濟各強調不贊成同性婚姻。

在2017年出版的《Politics and Society》收錄了方濟各與法國社會學家Dominique Wolton的對談。方濟各明言不認同同性婚姻。「婚姻是一個具歷史意味的詞，久存於人類文明，不只於教會之內。這是男女之間的諦結，我們不能改變，這是自然定律。」他又指，這是不容置疑的真諦，同性伴侶之間的應稱為民事結合。

一對男同性戀人在梵蒂岡聖伯多祿廣場上熱吻。（美聯社）

民事結合與同性婚姻之別

在社會法制上，同性伴侶的民事結合在各個國家定義都稍有分別，名稱亦可能有所不同，例如在英國稱為「民事伴侶」（civil partnership），在捷克稱為「同性結合」（same-sex unions）。概括而言就是政府認可一對同性的法律認可關係，跟婚姻關係的權利和責任大同小異，但不稱作婚姻，而民事伴侶的實際權益在各國亦有差別，例如是否允許領養孩子。

丹麥在1989年設立民事結合法例，為全球首例，及後2012年因通過同性婚姻而被取替。不少國家都是先通過民事結合，再通過同性婚姻；亦有不少國家只設民事結合，但不設同婚，如捷克、意大利、瑞士。

教宗方濟各強調傳統意義上，婚姻的真諦是一男一女的結合，同性伴侶之間的結合不應被稱作婚姻。(Getty Images)

激怒保守派

方濟各在性小眾平權（LGBT）問題上，如斯明確支持民事伴侶制度，在天主教之中可謂非常突破之舉，也是極具爭議。一方面受到同性戀天主教徒歡迎，同時受到宗教保守派或原教旨主義者的質疑。

根據天主教教義，同性性行為是失序（disorder）與反論理的表現。保守派羅馬勒班陀基金會（Lepanto Foundation）主席Roberto de Mattei表示，「這恐怕是方濟各教宗首次公開持一意見，在道德上與天主教教條相違背。這必然會令天主教世界的混淆進一步加深。」

方濟各被視為羅馬教廷歷代最自由派的教宗，能否帶領天主教帶來現代變革？（美聯社）

歷任以至近代教宗，普遍對於同性戀是不表容許的，榮休教宗本篤十六世（Benedict XVI）稱同性戀為「固有的道德惡魔」（intrinsic moral evil）。2003年，若望保祿二世（John Paul II）任下梵蒂岡教廷發出一份詳細文件，列出「同性結合的問題」，當中提到法律承認同性結合或將之把婚姻列為同等，等於「認可異常行為」（the approval of deviant behavior）。

回顧2010年，阿根廷通過同性婚姻合法化（允許領養孩子，於2013年再通過允許女同性伴侶以人工受孕方式生育下一代）。當時，時任布宜諾斯艾利斯總教區主教的方濟各批評此舉乃「對神旨意的破壞」，亦反對同性伴侶領養孩子。不過，方濟各當時已支持給予同性伴侶法律上的保障。

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天主教國家的現實轉變

自方濟各2013年上任教宗以來，在同性戀議題上持較開明立場，並且對民事結合的認可，對於天主教世界有着明確影響。傳統天主教國家如意大利、愛爾蘭等近年都通過允許同性伴侶民事結合。其中，在天主教人口未來持續增長、方濟各所來自的南美洲，當地教會傾於對同性戀包容程度較低。

不過，在民間層面，南美國家政府近年都陸續通過同性婚姻合法化，也可窺見社會風氣所趨：阿根廷（2010）、巴西（2013）、烏拉圭（2013）、墨西哥（2015）、厄瓜多爾（2019）、哥斯達黎加（2020）。智利於2015年亦通過允許民事結合。

歐洲及南美洲眾多天主教國家，在過去十數年已通過「同性婚姻合法化」（深綠色標注）。（CFR）

至於北美，加拿大便早於2005年已通過同性婚姻合法化。美國天主教神父及主教們對於方濟各於新紀錄片的說法，亦較為沉默。美國天主教徒近年對於同婚及民事結合的支持度有上升趨勢。根據皮尤民調中心2019年的調查報告，約61%天主教徒支持同性婚姻，比起十年前的42%大增近20個百分點。

由此可見，不少國家的天主教徒對於同性戀結合的接受程度與日俱增。

羅馬教廷的大改革家？

如今世俗文化愈盛，天主教部分社會主張跟現實社會脫軌，迫使教廷不得不思考改革，尋找新的出路。認同民事結合似乎是貼近社會現實發展、民意傾向，顧全了同性戀者的權益，而不至絕對違反天主教條的取態。方濟各這次明確表態之舉，雖然肯定讓他不會成最受普世天主教徒愛戴的教宗，但必然為其留下歷史印記。