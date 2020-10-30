萬聖節2020｜每年現浪費食物潮　英國專家倡5招善用「受害南瓜」

在北美、英國等西方國家，每年有數以萬計的南瓜在萬聖節後被丟棄，造成嚴重的食物浪費問題。英國環保公益組織Hubbub估計，2020年光是在英國就有1287萬顆南瓜的果肉不會被食用就被直接丟棄，足以為英國近6600萬人口，每人供應一碗南瓜湯！

萬聖節每周都帶來南瓜浪費災難…（按圖了解）

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「Trick or treat（不給糖就搗蛋）！」西方傳統的萬聖節如今也成為許多亞洲國家流行的節日，即使再不以為然，也會知道南瓜或稱「傑克南瓜燈（Jack O'Lantern）」是北美地區與英國萬聖節必不可少的裝飾道具。人們會將南瓜雕刻出怪物般的人臉，再放入蠟燭或電燈泡電量點亮，每逢入夜特別有感。

然而，每年10月31日萬聖節一結束，歐美國家都會出現大量被丟棄的南瓜燈，許多人似乎也忽略了南瓜果肉是可以吃的，延伸出非常嚴重的食品浪費現象。

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即使受疫情影響減少萬聖節活動，仍可能有5成以上南瓜果肉被丟棄

英國環保公益組織Hubbub針對3000名英國成年人進行調查發現，受新冠肺炎疫情的影響，2020年僅33%的家庭仍計劃在萬聖節進行「不給糖就搗蛋」的遊戲，相較於2019年的47%有顯著的減少。不過，用南瓜燈營造萬聖節氣氛，仍然是許多家庭的必備。

Hubbub預估，2020年英國將會有近2400萬顆南瓜被雕刻成萬聖節南瓜燈。然而，其中可能有超過半數、約1287萬顆南瓜的果肉不會被食用就被直接丟棄，這足以為英國近6600萬人口，每人供應一碗南瓜湯！調查也指出，2019年有16%的人直接將南瓜丟進自家垃圾桶，而不會用作於堆肥，以此比例估算2020年也將會有200萬顆南瓜被丟進垃圾桶。

調查更發現，3000名受訪者中有14%的人認為南瓜並不是食物，僅42%的人有意識到從超市買回來的雕刻南瓜是可以食用的！

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美國也有嚴重的南瓜浪費現象

不只是英國，美國同樣存在嚴重的南瓜浪費現象。根據美國能源部（United States Department of Energy）2014年的統計，該年美國種植近20億磅的南瓜中，估計有13億磅沒有被食用或用作於堆肥，而是被直接丟棄。

美國能源部指出，被丟棄的南瓜若沒有得到妥善的處理，一旦開始分解，便會產生溫室氣體甲烷。雖然宏觀來說，腐爛南瓜所產生的溫室氣體僅佔人類活動所造成的總量一小部分，但南瓜生產過程中所消耗的水、土地資源也相當可觀，但耗費這些資源所生產出來的南瓜卻沒有被食用而白白浪費。

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5種作法 讓南瓜在萬聖節後還能妥善運用

「南瓜是一種珍貴的食物來源，它不僅僅是裝飾！」Hubbub食品計劃負責人Tessa Tricks表示，「我們知道因為疫情封鎖的關係，許多人從零開始愛上烹飪，並且更加珍惜食物。因此，我們敦促人們能充分利用營養豐富、用途多元的南瓜，踏出減少英國家庭每年丟棄660萬噸食品的第一步。」

Hubbub共提出了5種作法，希望已經購買南瓜的消費者能從中找到適合自己的作法：

一、堆肥

南瓜是有機材料，堆肥後會成為很好的肥料和土壤調理劑。歐美國家許多社區或「Scarce」等非營利組織，都會在萬聖節後舉辦南瓜堆肥活動，邀請人們將不要的南瓜燈帶來、搗爛，用作於堆肥。

非營利組織「Scarce」自2014年起，每年萬聖節後在美國伊利諾州（State of Illinois）舉辦南瓜收集活動用作於堆肥，以減少對環境的負面影響。（圖片來源：Scarce官網）

二、餵給野生動物

野生動物如狐狸、獾、松鼠與刺蝟等動物都喜歡吃南瓜，可以將剩下的南瓜切成大塊供它們食用。鳥類則喜歡南瓜種子，可以在雕刻南瓜時將種子保留下來，經烤箱烘焙乾燥後，可以添加到鳥用餵食器中。

三、放下手中的刀

製作南瓜燈並不是非得用雕刻的，南瓜經切割雕刻後會加速腐爛，若使用「無刻痕裝飾法」，可以加長南瓜的保存期限。Hubbub建議可以用拼貼等方式，製造出另類的南瓜燈。

四、吃掉它

南瓜含有維生素E、C與部分維生素B，以及以及β-胡蘿蔔素。Hubbub表示，南瓜從外皮到種子都可以用於料理，網絡上也有許多食譜可以讓南瓜變得更美味！

五、喝掉它

如果不喜歡南瓜料理，將它做成南瓜湯、南瓜奶昔等飲料也是很好的選擇。

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【本文獲「食力」授權轉載，原文：萬聖節放過南瓜一馬吧！英國的「受害南瓜」足以煮成6600萬碗南瓜湯】