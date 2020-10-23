美國大選2020｜《時代》周刊鼓勵投票　封面刊名首度換成「VOTE」

現時距離美國大選2020投票日剩不到2周，《時代》周刊（TIME）利用最新一期、預定23日上架的雜誌鼓勵選民行使投票權，這期的封面上方刊名由「TIME」變成「VOTE（投票）」，為1923年創刊以來首次更改封面刊名。

藝術家費爾雷（Shepard Fairey）繪製的封面圖像中，紅髮女子戴着一個面罩，上面印有廣播和「VOTE!」訊息的票箱。整張圖以美國國旗上的顏色，即紅、白和藍色為基調，星星點綴在女子身穿的紅衣上。費爾雷表示，畫像中的人物知道民主在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情期間遭遇更多挑戰，將用手中的選票發聲並展現力量。

↓↓↓想看選舉重要日子，請點擊放大觀看：

費爾雷與美國總統選舉頗有淵源。他在2008年大選期間以前總統奧巴馬（Barack Obama）的「希望」海報打響名號。而《時代》曾在2011年委託他繪製象徵包括阿拉伯之春與佔領華爾街在內運動抗爭者的封面。

周刊總編輯費爾森塔爾（Edward Felsenthal）22日在一篇致讀者的文章中寫道：「很少事件能比即將揭曉的美國總統選舉結果更牽動世局走向。」

費爾森塔爾表示：「這一年充滿痛苦、磨難、混亂與失去，但隨着世界各國開始從疫情中重建，我們顯然也有千載難逢的機會改變局勢。」

全美逾22萬人染疫喪命且經濟元氣大傷，費爾森塔爾形容，美國大選2020是美國民眾決定是否該「按下重置按鈕」。