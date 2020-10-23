迪士尼白雪公主原型逝世終年101歲　兒子：她100歲時還繼續跳舞

迪士尼1937年的經典動畫《雪姑七友》主角白雪公主的原型錢皮恩（Marge Champion）10月21日在美國洛杉磯離世，終年101歲。她兒子格雷格（Gregg Champion）證實母親的死訊。不少網民在社交媒體上載她照片，以作懷念。

錢皮恩10月21日在美國洛杉磯離世。這位優雅的女士直到晚年為止，一直擔任舞蹈老師，並為許多電視節目和電影排舞，更曾在1975年奪得艾美獎最佳編舞的獎項。

錢皮恩的兒子格雷格表示，由於新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情，他過去6個月都與母親住在一起。他向媒體憶述母親的過去，並表示當錢皮恩100歲生日時，她仍繼續跳舞。

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錢皮恩生於1919年9月2日，她身為荷里活舞蹈教練的女兒，自小就開始學習舞蹈，並在14歲那年獲迪士尼團隊看中，她成為迪士尼《雪姑七友》全男班製作團隊在研究肢體動作與舞姿時的參考對象，她會為團隊每個月表演一天或兩天，讓他們從中觀察其舉動，以令白雪公主的動作更加真實。除了白雪公主，她甚至為動畫團隊扮演其中一位小矮人。這項工作持續兩年。

↓有網民上載錢皮恩的舊照，祝願她安息

多套迪士尼動畫模特兒

她其後成為3部迪士尼動畫角色的模特兒，這些角色分別是1940年《木偶奇遇記》的藍仙女（The Blue Fairy）、1940年《幻想曲》的Hyacinth Hippo及1941年《小飛象》的Mr. Stork。

錢皮恩1939年踏足電影界，她在5部同一年上映的電影出場。不過她開始成名是在40年代後期，當時她與第二任丈夫高爾・錢皮恩（Gower Champion）進軍電視行業，很快便成為電視熒幕的常客。