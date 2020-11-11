全球每天10億口罩去了哪裏？企鵝誤食慘死　防疫帶來的新環保災難

後疫情時代，全球每天製造10億的口罩垃圾，它們最後的流向地讓人傷心。

後疫情時代，當大家終於能一窩蜂地放飛自我時，我卻在憂心另一件事。前不久，正逢巴西獨立日小長假，無數人湧往海灘、公園等地度假。在聖保羅海灘上，意外出現了一具麥哲倫企鵝屍體。6月以來，這隻小企鵝便跟着隊伍遷徙，一路跨越阿根廷巴塔哥尼亞前來尋食。等再被人發現時，除了營養不良，還在牠胃裏找到一隻致命的黑色N95口罩。當地科學家稱，這可能是新冠期間首例因為防護用品而死亡的動物。我們有理由相信，這絕不會是最後一例。

每天10億口罩垃圾去哪兒了？

據《環境科學與技術》雜誌稱，全球每個月使用的口罩和手套約有1940億個。其中口罩消耗量最高可達數十億每天。不知道大家思考過沒有，這些用完廢棄的口罩最後都去向了哪兒呢？

一般來說，普通人佩戴的口罩會和生活垃圾放在一起，進入垃圾焚化場處理。因為口罩原料主要是無紡布和聚丙烯PP，焚化後無毒無害，這一類的處理不會造成環境污染。讓人真正擔憂的是那些隨地亂扔的口罩。據希臘群島海洋保護研究所的海洋生物學家兼研究主任表示：「如果你把它們扔到街上，下雨的時候，這些手套和口罩最終會飄到海洋裏。」

今年3月，海洋亞洲便發出預警，人類的廢棄口罩將造成海洋垃圾新一波危機。憂患並非沒有道理。他們最早在香港大嶼山西南部沿岸的沙灘上，發現了大量口罩垃圾。這原本是個荒無人煙的小島，但一周內，距離海灘100米的範圍內陸續沖刷上岸了上百個廢棄口罩。

在該組織的創始人​​發布的照片​​中，除了塑料垃圾，還有各種型號的口罩，場面駭人。幾個月過去了，因為疫情持續，口罩帶來的全球環境污染仍沒有緩解，反而愈演愈烈。

上海南匯新城海灘被遊客奉為「上海最美海灘」，是許多人心中的網紅打卡地，臨港的灘頭還有魔都「天空之境」的美稱。但在最近，靳羽西稱員工在前去該海灘時，發現到處都是白色垃圾。其中能看見許多丟棄在草叢、淤泥裏的口罩。

上海南匯新城海灘到處都是垃圾。（微博截圖）

在韓國，MBC也加入了廢棄口罩的報道。隨着愈來愈多的當地人參觀海灘，丟棄口罩的數量逐步增加。採訪的畫面裏，這些口罩有的浸入水中，有的塞在岸邊，還有埋在沙子深處，或者直接掛在樹枝上。不止在沙灘上，更多的還有那些我們看不見，被沖刷到海洋深處的疫情垃圾。

擁有蔚藍海岸的法國康城和聖特羅佩曾是不少人的度假勝地，如今深藏在水底的廢棄垃圾卻越來越多。當地環保組織Mer Propre就在地中海深處發現了數十隻手套、口罩和洗手液瓶子。在Facebook上，組織創始人發出警告說，「如果什麼都不做，地中海的口罩就要多過水母了。」

廢棄口罩正在成為動物之痛

新冠疫情前，聯合國估計每年約有800萬噸至1200萬噸的塑料廢物會流入海洋。現在大量廢棄口罩也加入了陣營。這些廢棄物不僅污染海洋環境，還像顆定時炸彈一樣，給野生動植物帶來難以預計的傷害。今年7月，英國一隻小海鷗就被廢棄的口罩纏住了腳，無法掙脫飛翔。等數週被人發現後，牠的關節已經腫脹了。

隨便扔在地面上、暴露在戶外的口罩、手套，則會讓一些野生動物誤食，造成窒息等傷害。之前「北京野生動物園遊客疑似給動物餵口罩」的消息，就引起不少的質疑聲。雖然後來警方查明並非遊客故意投餵，但小動物並不知道口罩是什麼。特別是在景點，如果不保管好口罩，牠們很容易就當零食，吞食進肚子裏。

這並不是危言聳聽，參照那些被塑料害死的動物，每年都有不計其數。讓人印象深刻的，是在印尼海灘上擱淺的一頭抹香鯨。當鯨魚屍體被打開後，胃裏竟然塞滿了12斤塑料垃圾。其中包括115個一次性紙杯，25個塑料袋，還有許多塑料瓶，以及裝有1000多根細繩的袋子。觸目驚心。

不要以為失控的垃圾污染只傷害動物，大自然每一環都緊密相扣，當污染物進入食物鏈最先首先影響的就是人類健康。例如塑料就會分解成細小的碎片，稱為微塑料。有研究表明，一個人每年平均吸入或吞嚥至少7. 4萬顆塑料微粒。而當口罩進入廢棄物行列時，只會比塑料更可怕。它含有極難分解的塑膠，需要400多年才能完全分解。另外，很難講這些被抵禦病毒的口罩，會不會傳染細菌，給海洋造成二次污染，反噬人類。

為了環境，出行前請記得這幾項

雖然廢棄口罩正在成為新的污染課題，但全球各個國家並沒有坐以待斃。像每周使用並丟棄約5千萬個一次性口罩的法國，已經有創新企業利用回收技術瞄準口罩市場。

法國公司Plaxtil原本的工作是將回收衣服變成塑料狀材料，現在他們將這項工作轉移到口罩回收。自6月以來，Plaxtil已回收5萬多個丟棄口罩轉化為有用的產品，例如遮陽板。非常實用。日本一家企業則研發出一種「可降解」口罩，雖然看起來普通，但埋在土裏大約3個月後就會被微生物完全分解掉。

而在英國，倫敦大學學院塑料廢物創新中心的最新工作報告指出，英國一年口罩需求將達到247億個。為了減少環境污染，英國官方也給出了外出時一些口罩使用、處理指導，我們可以參考：

1. 盡可能使用可重複使用、可水洗的口罩。這將使一次性口罩的需求量每年下降約1.36億。

2. 外出時嘗試攜帶備用的可重複性口罩，如果所戴的口罩出了問題，則無需使用或購買一次性口罩。

3. 如果確實需要使用一次性口罩，使用後請將其直接放入帶蓋的垃圾桶中或者和公共垃圾放在一起。

4. 在使用完一次性口罩後，盡量剪掉口罩上的皮筋，以防止小動物被皮筋纏住。

5. 使用過的一次性口罩通常包含塑料聚丙烯，不要扔進可回收垃圾桶內，它們不能通過常規回收設施進行回收。

6. 如果外出時周圍沒有垃圾桶，那就把它們帶回家，千萬不要當做垃圾隨意丟棄。

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