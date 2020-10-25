美國大選2020｜投票日臨近　新冠疫情升溫　住院人數暴增更堪憂

美國大選2020會在11月3日舉行，但當地新型冠狀病毒肺炎（COVID-10）疫情令人擔心投票日會否成為下一波群聚感染的源頭。縱使美國佛羅里達大學（University of Florida）的US Elections Project統計稱已有至少5600萬人已進行郵寄投票。

美國疾病控制和預防中心（CDC）網站10月24日顯示數據，國內確診個案不但持續增加，住院人數亦暴增。《紐約時報》23日報道，美國現時已有逾41000人住院，較9月增加40%。

路透社稱美國10月23日錄得最少83,948宗新增個案，打破單日新增確診個案的記錄。Covid Tracking Project數據顯示，來到24日，美國新增確診個案82,668個，死亡個案由23日的916，回落至24日的885。但這仍是個令人痛心的數字。美國已有逾216,000人死於新冠肺炎

美國過去一周平均每日有6萬宗新增個案，7天平均數是自8月初以來最高。感染個案正在全國範圍內上升，中西部疫情更是最新一輪疫情重災區。

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新華社10月25日報道，23日的數字是自疫情爆發以來美國單日新增新冠病例首次超過8萬個，凸顯疫情指標在前段時間略微緩和後嚴重反彈。

CDC數據顯示，本周全美單日新增確診病例均超6萬個，新增死亡病例有2天超過1000個，平均新增確診病例和死亡病例持續增加。

美國食品和藥物管理局前局長戈特利布（Scott Gottlieb）上表示，住院病例是反映美國疫情負荷的一個重要而客觀的指標，住院病例目前也開始激增，24日全美達到近42000個。隨着疫情發展，新冠患者入院標準已一再收緊，即便在這種情況下，這正在增加中的數字更加令人憂慮。他稱，有所滯後的死亡個案數字，也正在增加。

Covid hospitalizations, a critical and objective measure of disease burden in the U.S., are starting to accelerate; reaching nearly 42,000 today. Criteria for admission has been tightened over time, making the high numbers more concerning. Deaths, which lag, are also rising. pic.twitter.com/oJ5SS2cM61 — Scott Gottlieb, MD (@ScottGottliebMD) October 24, 2020

美國約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）發布的即時更新數據顯示，截至美國東部時間24日晚，美國累計確診病例超過857萬個，累計死亡病例超過22.4萬個。