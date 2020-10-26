新日劇揭日本史上最兇殘殺人案　肢解屍體成粒狀遺棄

日本富士電視台，在日本時間10月4日播映新劇「実録ドラマ 3つの取調室 ～埼玉愛犬家連続殺人事件～」，而此事是由一樁真實發生的連續凶殺案改編而成。隨着電視台的翻拍，此起案件再度受到注目。

案件發生自1993年，埼玉縣的熊谷市。經營寵物店的關根、風間夫婦，對外宣稱他們正在培養稀有的「羅得西亞背脊犬」，透過販賣這品種的狗，便能賺取暴利，吸引多個投資客上門。

「実録ドラマ 3つの取調室 ～埼玉愛犬家連続殺人事件～」改編自一樁真實發生的連續凶殺案：

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對方聽信關根夫婦的話，拿出千萬日幣投資養殖事業，但事後發現養狗行情價根本沒那麼貴。投資客憤而要求關根夫婦退款，卻反遭關根夫婦殺人滅口，屍體被肢解得有如骰子牛般小塊狀後裝袋遺棄。由於沒能找到物證，因此警方一度認為是失蹤案件。

關根夫婦之後又以類似手法，殺害同樣前來投資的黑社會幹部在內數人。由於關根夫婦手法俐落，善於讓屍體「消失」，不留下任何蛛絲馬跡，讓警方難以追查，甚至還不知道連續失蹤案件實際上是同一人所為。直到後來藉由前來投案的共犯的店職員供述，才終於找到被遺棄的屍體，逮到犯案的證據。

犯下連續殺人事件的關根夫婦被判處死刑，關根本人則在2017年因多重器官衰竭死亡，風間則至今仍被囚禁。此起駭人聽聞的殺人案也經多次改編，包括文學作品、名導演園子溫執導的電影「冰冷熱帶魚」等等，案件也被稱作「日本史上最兇殘獵奇殺人事件」。

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