【Marvel】美國隊長冰封66年還能存活？　漫威終給出「科學解釋」

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今年受到新冠肺炎疫情影響，成為自《鐵甲奇俠》（Iron Man）的2008年以來，自從2009年之後，唯二沒有漫威（Marvel）電影的一年，不過漫威仍推出新書《瓦干達檔案》（The Wakanda Files: A Technological Exploration of the Avengers and Beyond），為片中眾多英雄解密，其中也包括「美國隊長」（Captain America）史提芬羅傑斯（Steve Rogers）當初掉進冰河之後，為何能夠順利冰封66年還活着，並能順利解凍。

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根據「Screen Rant」報道，「瓦干達檔案」一書有許多神盾局（S.H.I.E.L.D.）的機密檔案，其中一個包括考森探員（Phil Coulson）在挖到沉睡的美國隊長時，傳給費尼克局長（Nick Fury）的一份訊息。

他向神盾局表示「很高興向各位報告，他很健康，解凍後不久，他的生命狀態就穩定下來，從1945年來看，他完全沒變老」，並指出他的血液在快速冷凍中變得較為黏稠，沒有結凍，所以他們認為厄斯金博士（Abraham Erskine）的血清，有助於促進新陳代謝、免疫系統的增強，才能讓美國隊長陷入冬眠狀態。

即便美國隊長已經正式落幕，飾演該角的基斯伊雲斯（Chris Evans）仍積極關注美國政治，期許美國之後能變得更好。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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