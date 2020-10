【Marvel】美國隊長冰封66年還能存活？　漫威終給出「科學解釋」

今年受到新冠肺炎疫情影響,成為自《鐵甲奇俠》(Iron Man)的2008年以來,自從2009年之後,唯二沒有漫威(Marvel)電影的一年,不過漫威仍推出新書《瓦干達檔案》(The Wakanda Files: A Technological Exploration of the Avengers and Beyond),為片中眾多英雄解密,其中也包括「美國隊長」(Captain America)史提芬羅傑斯(Steve Rogers)當初掉進冰河之後,為何能夠順利冰封66年還活着,並能順利解凍。