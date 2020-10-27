美國白富美愛上殺人犯　想與夫日夕相對要等25年　仍決定付託終生

《紐約時報》報道，美國華盛頓大學講師與政治系博士候選人Chelsea Moore，2017年夏天自願到華盛頓州門羅監獄，給囚犯講授憲法公民自由課程時，認識了課堂上的學生、殺人犯Christopher Blackwell，兩人日久生情，但Christopher犯了謀殺罪，2045年才能出獄而且不得假釋，Chelsea仍決定與他共結連理，兩人9月18日在監獄會客室完婚。

二人的故事很快成為網上熱話 也獲得不少網友祝福（點擊放大瀏覽）：

Christopher Blackwell現年39歲，在華盛頓州塔科馬市長大，當地社區在1980年代末以幫派暴力盛行出名。Christopher 12歲就因偷車入獄，此後6年多次進出監獄，曾犯下搶劫，於2003年被判8年徒刑，又於2003年謀殺17歲少年，於2007年被判一級謀殺罪，處38年徒刑，華盛頓州不准假釋，所以2045年才能出獄。

Christopher在獄中認真學習，獲得西雅圖中央學院（Seattle Central College）副學士學位，還差幾門課就能拿到科羅拉多州亞當斯州立大學（Adams State University）的政治系學士學位。他在獄中撰文描寫自身經歷，投稿曾登上BuzzFeed新聞網。

Chelsea Moore現年32歲，成長於加州奧哈伊（Ojai）的富裕地區。兩人私下透過電子郵件聯絡，逐漸發現對音樂、電影和書籍有共同興趣。Christopher說，當他得知Chelsea讀過他長達360多頁的青少年時期犯罪檔案，仍決定跟他在一起時，他確定她就是真命天女。

婚禮當天的賓客只有監獄警衛、職員和兩名證人。Chelsea宣讀誓言說：「我知道我們在一起不容易，但愛你很容易。我承諾不論面臨什麼艱難險阻都會愛你。結婚並不是我們要翻越的第一座大山，也不會是最後一座。」

Christopher Blackwell犯了謀殺罪，2045年才能出獄而且不得假釋。（示意圖，圖中非當事人，Victor B./Unsplash）

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