飛機窗下的「神秘按鈕」原來有這實用功能　按了沒反應因時機不對

不管是搭飛機出國度假或是出差處理公事，都已成為再普通不過的事了！不過還是有人無法適應在高空上活動的感覺，也有人覺得不管搭幾次飛機都是很新奇的體驗。想請問搭過數次飛機的網友們，你們有發現這個「神秘的按鈕」過嗎？某網友正搭乘波音787夢幻客機時，發現窗邊下有一個半圓形的按鈕，他按下後竟然就發生了驚人的事情了！

這個半圓形的按鈕，你們看過嗎？

原PO在Facebook群組《爆系知識家》詢問網友，「這顆按鈕是什麼？有人知道嗎？」沒想到這冷知識也能立刻釣出有搭過波音787夢幻客機的網友回答……

大家又知道該按鈕有什麼功能嗎？（點圖看答案）：

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「可是我有按下去啊！為什麼沒什麼反應？」

原PO搭乘回程的飛機時，就按下這顆半圓形的按鈕了！不過他說：「我怎麼按都沒有反應，是怎麼一回事？」

有網友跳出來解答：「那是因為還沒開放功能，等飛機起飛到一定的高度後就可以用了」、「必須達到一定的高度才會啟動！我自己坐很多次787才悟得的道理。」簡單來說就是要起飛巡航後才能使用啦！

這道理跟拉式窗簾雷同，起飛後必須到達安全高度後，機上工作人員才會開啟此功能。下次如果有機會搭到波音787夢幻客機的網友們，不妨可以試看看這個超冷門又超好用的設計喔！

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