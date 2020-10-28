美國大選2020｜拜登當選Elon Musk最開心？　因Tesla這方面將受惠

美國大選即將在下周（11月3日）舉行，拜登和特朗普中將會產生一位新總統。最近，CFRA分析師加雷特 · 納爾遜（Garrett Nelson）發布了一份調研報告，報告中指出如果拜登當選，一些企業會受益，最為受益的就是Tesla CEO 馬斯克（Elon Musk）。

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拜登如果贏得大選 最開心的是馬斯克

納爾遜認為，之所以會說拜登當選Tesla會成為最大受益人，主要是因為Tesla是一家純電動汽車企業，他們並不會生產內燃汽車。拜登如果當選，電動汽車企業將會獲得更多補貼。

納爾遜還提到，拜登在辯論中曾經提到了「大規模擴大針對電動汽車的稅收減免」，以及 「大規模建設電動汽車充電站」的建議，對於Tesla來說是一個巨大的利好因素。納爾遜直言：「在電動汽車充電站方面，美國將迎來20倍的提升，而這將大大提升電動汽車的普及度，讓更多消費者接受純電動汽車。」

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