美國大選2020｜拜登當選Elon Musk最開心？　因Tesla這方面將受惠

世界說
撰文：
最後更新日期：

美國大選即將在下周（11月3日）舉行，拜登和特朗普中將會產生一位新總統。最近，CFRA分析師加雷特 · 納爾遜（Garrett Nelson）發布了一份調研報告，報告中指出如果拜登當選，一些企業會受益，最為受益的就是Tesla CEO 馬斯克（Elon Musk）。

【相關圖輯】Tesla電池日｜Model 3三年保值率高達90.2%　遠超過傳統燃油車

+10
+10
+10

拜登如果贏得大選 最開心的是馬斯克

納爾遜認為，之所以會說拜登當選Tesla會成為最大受益人，主要是因為Tesla是一家純電動汽車企業，他們並不會生產內燃汽車。拜登如果當選，電動汽車企業將會獲得更多補貼。

納爾遜還提到，拜登在辯論中曾經提到了「大規模擴大針對電動汽車的稅收減免」，以及 「大規模建設電動汽車充電站」的建議，對於Tesla來說是一個巨大的利好因素。納爾遜直言：「在電動汽車充電站方面，美國將迎來20倍的提升，而這將大大提升電動汽車的普及度，讓更多消費者接受純電動汽車。」

【相關圖輯】電動車看似前途大好　但背後隱藏著三大隱憂（點圖了解更多）：

+6
+6
+6

【相關圖輯】台灣罕見意外　Tesla飛插入翻側貨車　車主：以為會主動煞停

+3
+3
+3
微軟Azure與Elon Musk SpaceX強強聯手　發布「雲上太空」計劃
Elon Musk狂言2030年Tesla年產2000萬輛　10年飆升50倍有可能嗎？
美國大選2020｜全國民調：拜登僅以2個百分點領先特朗普
美國大選｜摩根大通：若特朗普連任　標普500指數或漲超一成
美國大選2020｜奧巴馬批評特朗普抗疫不力　「白宮已舉白旗投降」
Tesla股價再創新高　Elon Musk身家「超越」股神巴菲特
Tesla Model 3智能召喚曝弱點？　泊窄位難駛出更傷及「無辜」…
Tesla Model 3電池好襟用　車主駕駛16萬公里後電池容量衰減不大

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。