泰男喝醉狂玩街邊流浪狗　第二朝醒來驚見狗狗在床上　結局有洋蔥

假期和朋友喝杯小酒，大吃大喝暢聊人生是一件相當暢快的事。然而一不小心喝太多，耍寶賣萌糗事百出，真的沒眼看！這麼珍貴的瞬間，自然有朋友拍下來發到網上，畢竟獨樂樂不如眾樂樂呀！早前泰國一位小哥酒精上頭後，就抱着流浪狗狗唱歌，還非要帶狗回家「陪睡」，醒來後又收養了狗仔，今天為大家介紹這則搞笑又暖心的故事。

事情是這樣的，小哥醉酒後，和朋友準備回家，走着走着看到了兩隻流浪狗狗。喝的滿臉通紅的小哥，突然就對小狗萌生「歹念」，一心想將這兩隻狗仔綁回家。小哥看狗仔越看越喜歡，越看越可愛，抱起其中一隻引吭高歌，表示咱倆是兄弟，是兄弟就要嗨起來，跟我一起唱！

不得不說狗仔們性格是真的好，即便這樣被纏着也沒有咬上一口，相反其中一隻黃頭狗還對着小哥搖尾巴，表現的非常友好。小哥見狀三步並作兩步，衝上前去抱起狗仔，就往車裏塞。塞完這隻還不夠，還想將另外一隻狗仔也一起扔進車裏，趕緊帶回家，據為已有。

但是醉酒後腦袋不大清醒，小哥忘記關車門，大黃狗剛被塞到車裏，隨後就溜了出來。小哥依舊不死心，坐在車後座上試圖引誘狗仔上前。狗仔只是站在原地搖尾巴。小哥決定親自上前再去抓狗，狗仔順從的被抓到。

話說小哥帶狗仔回家後，倒頭就睡。第二天清晨半夢半醒間，發現自己抱着一團毛茸茸的東西，暖暖的似乎手感還不錯。

玩笑歸玩笑，但是就這麼帶狗仔回來，牠主人一定着急了。小哥趕緊收拾收拾，餵了狗仔點吃的，就帶牠回到了昨晚相遇的地方。問過附近居民後，發現狗狗一直在周圍流浪，並沒有主人。

認真考慮之後，小哥決定：養了，就牠了！他火速前往寵物用品店，給狗狗買了項圈和遛狗繩。此時的狗仔似乎也明白過來，自己有家了。接下來小哥帶着狗狗去了寵物醫院做了全面的檢查，狗仔身體非常健康。

小哥到哪裏也都會帶着狗仔，一起自拍 、為狗狗放喜歡的動畫片 、一起旅行，狗狗滿眼都是主人。

這個故事還被泰國媒體大量報道，現在狗仔和小哥都很紅。目前小哥帶着狗狗已經開始做慈善啦，他們籌集到的錢，都用於救助更多的流浪狗狗。

最後還是要提醒各位哦，酗酒傷身，要適量啊！也希望每隻流浪的狗狗都可以遇到有愛心的鏟屎官，開啟幸福狗生！

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