美國大選2020｜華裔選民撐特朗普？　取態突顯世代分野

「中國」無疑是2020年美國總統大選的重點話題之一。數一數諸如政策層面的疫情責任、5G、網絡安全、貿易、印太海洋安全問題，到選前黑材料如拜登兒子「電郵門」、特朗普持中資銀行帳戶等風波。在整個大選周期，政壇、商界及媒體對中國議題的熱烈討論前所未有。 對於在美生活多年的歸化華裔選民來說，很多已與本地社會高度融合，涉中話題可能不至影響他們的政治或政黨傾向。不過，與「中國」難以完全割裂的血緣紐帶關係，也間接增強華裔選民在美國政治中的「能見度」。

1965年，時任總統莊遜（Lyndon B Johnson）簽署移民法案，承認種族移民機會平等，自此大量移民在其後數十年間不斷輸入美國本土，當中又以華人移民為增長速度最快的移民群體。

1979年中國改革開放以後，一直到八九十年代，來自中國大陸的移民數量增速繼續加快，尤其以來自廣東和福建的移民為主。據估計，1980年至1990年間大約有50多萬來自中國大陸的移民來到美國。

而這代中國移民的第二、三代，即在美國土生土長，接受西方教育，現年約二十至四十歲的美籍華人，也構成了當今華裔選民的其中一大部分。

華裔選民數量佔整體選民比例很小，但近年中國議題成為美國政治及外交界焦點，間接令華裔選民的「能見度」提高。（Getty Images）

上一輩總是支持共和黨？

談及美國華裔選民群體，當中可以涉及很多元的劃分。

若以年齡層來劃分，不同年代來到美國，最終成為歸化公民的華裔，會因其年代的成長背景大大不同，影響其政治取態。上一輩年長華裔移民往往會與以前國內政治氣候和歷史事件扣連，從而折射出對美國政治的相應觀感。

一般來說，在傳統認知之中，年紀較長的歸化美籍華人，普遍比較支持共和黨。這主要因為華人社群特別關注的幾個議題，與強調自食其力、家庭價值的保守派立場較接近。

例如福利政策方面，共和黨的經濟綱領大抵上遵循發端自列根時代的新自由主義經濟哲學，減少政府對市場經濟的干預，儘可能減低稅收，通過壓縮不必要的社會福利來達致國庫財政平衡。這正好匹配上一代華人注重自食其力，反對過度依賴社會福利的看法。

華裔選民在造勢大會上舉牌支持共和黨總統候選人特朗普。（網上圖片）

老一輩華人支持反非法移民

可以舉例的還有移民政策。據布魯金斯學會（Brookings Institution）的估算，目前居住在美國的無證移民介乎1,050萬至1,200萬人，相當於全國人口的3.2%至3.6%。雖然華人群體本身也是美國國內的少數族裔，但華人相對較刻苦勤勞的的性格，令大多數人心裏認同勞者多得的傳統美國社會價值觀。無證移民獲得美國居留權之前，不能合法從事任何受薪工作，更遑論可以參與勞者多得的資本競逐遊戲。特朗普過往四年一直強調「興建圍牆」（build the wall），其打擊非法移民的強力措施，贏得不少老一輩華裔選民的認同。

華裔選民早年大力反對民主黨人提出的教育平權法案（affirmative action），認為這法案會間接限制了讀書成績較優秀的華人學生被名校錄取的機會，也是一個例子，佐證華裔選民熱衷於祟尚競爭的社會達爾文主義價值觀。

BBC中文網記者曾在2017年特朗普上任後訪問過一位特朗普支持者江先生。他當時這樣說道：「甚麼都以窮人為標凖，為了選票而上去的，也不考慮將來一步步怎樣做……民主黨繼續執政的話，把好的資源都花光了。」他這句話相信比較能夠訴說為何老一輩美籍華裔選民會如此力挺特朗普：兌現減稅優惠、收緊移民政策、廢除奧巴馬醫保等承諾，正好合這類華裔選民的胃口。

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老一輩華裔選民，被認為比較親共和黨。（Getty Images）

然而，上述對華裔選民的描述，僅限於早年（特別是二十一世紀前移民到美國的）華裔選民的心態。隨着時代演進，一大批出生在華裔移民家庭，在美國土生土長，從小接受西方教育的移民後代，由於他們對家庭故土的連繫已沒有如上一輩那麼密切，他們對當代政治時局的見解又會有所不同，尤其在全球化網絡時代下成長的年青一輩，往往更擁抱文化多元、機會平等、共享發展等的自由派觀點，其政黨性亦可能會較偏向民主黨。

我認為美籍華人只是不同膚色的美國人……其他人都應該享有我父母當年來美國的權利。

在美國土生土長的華裔年輕人Isabella Tam接受BBC中文網訪問時說道。

「中國的國家利益並不影響我如何投票和我對候選人及議題的看法。」另一位受訪者說道。對於部分年輕人來說，雖然自己擁有華人血統，但未必再如上一輩般擁有對中國本土的情感紐帶。相比美中關係、貿易戰之類的議題，總統如何能將這一國家管理得井井有條，各階層各種族的人民如何受惠，得享公平發展機會，才是年輕華裔選民的重要考慮因素。

特朗普強調用「中國病毒」一詞不涉及種族歧視。（美聯社）

不同來源地和居住地的變量

當然，美國華裔群體也可以來源地來仔細劃分。不只限於來自中國大陸的移民，當中還包含大量來自香港、台灣和東南亞地區的華人移民，他們之間了解政治的視角亦是相當迥異不同。

甚至再往下細分，居住在美國不同州份的華裔群體，其政治取態和政黨性也會有很大差別。譬如加州和紐約州，由於這兩州都是民主黨的支持者根據地，因此，這裏親民主黨的華裔選民比例可能亦會比較高。

美國加州西方文理大學政治系教授季淳接受法國廣播電台訪問時分享了自己的親身感受：「我在南加州，南加州華人相當多，在美國，大概就紐約和南加州華人最多，我的感覺是，這些因素對華裔美國人，不管是大陸來的，還是台灣來的，多少有些影響，影響他們更加支持民主黨候選人。」

根據 Asian and Pacific Islander American Vote（APIAVote）在7月至9月進行的民調顯示，華裔選民支持民主黨候選人拜登的比率較高，達56%。相比之下，支持共和黨候選人特朗普的只有20%。

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來自不同來源地和居住地的華裔選民，其政黨取向可能會因當地政治氣氛或輿論而有所渲染。（Getty Images）

觀察美中關係的有趣切入點

根據皮尤研究中心（Pew Research）的數據，美國現時約有250多萬合資格華裔選民，佔全國合資格選民約1.1%。單按數字來看，華裔選民群體手中的選票，對選舉戰局的實際影響不大。

而美國國內各大民調，大多將華裔選民歸入亞裔選民的類別來作調查，鮮見專門針對華裔的民調，當中一大原因自是因為華裔選民佔總體選民數目的比例不多，影響選情的力量也相對較小。

正因如此，民主共和兩黨針對華裔選民投放的選舉宣傳資源少之又少。在民間華人社會進行選舉動員工作的，除了一些可能與兩黨有間接聯繫、具有較高政黨偏向性的地區民間組織，亦有相當一部分是政黨偏向性較低的組織，它們純粹協助區內華裔居民登記做選民，或提供各種選舉諮詢服務。

一連串涉及中國因素的美國內政及外交議題，包括網絡安全、貿易、知識產權、學術交流、疫情責任問題等議題，都令華裔選民在2020年美國大選的政治能見度提高──儘管這批選民的數目佔比不大。（資料圖片）

所以，缺乏具參考性的數據支持，我們很難去一概而論，華裔選民的政黨偏向性，究竟是偏民主黨，還是偏共和黨──何況上述提到的年齡、成長背景、居住地等多個變量因素，令這個命題更難取得可靠的答案。

然而，隨着中國因素對美國國家政策和政經局勢的變量愈來愈多，華裔選民心中對美國政治及對華政策究竟有何想法，對了解當今美國政治氣候及未來外交政策方向，不失為一個具指標作用的觀察切入點。

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